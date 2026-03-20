Selon une étude, aider autrui pourrait préserver la jeunesse de votre cerveau

Selon une étude récente, apporter son aide à autrui pourrait contribuer au maintien des fonctions cognitives avec l’âge. Les chercheurs suggèrent que les actes de soutien envers les autres favoriseraient la jeunesse du cerveau et la santé mentale.

Tl;dr Aider autrui ralentit le vieillissement cognitif de 15-20 %.

Bénéfices visibles dès 2 à 4 heures hebdomadaires.

Effets cumulatifs pour bénévolat formel et aide informelle.

Vieillir moins vite grâce à l’entraide ?

Une étude d’envergure menée par des chercheurs de l’University of Texas at Austin et de l’University of Massachusetts Boston vient apporter un éclairage singulier sur le vieillissement du cerveau. Après avoir analysé les données recueillies auprès de plus de 31 000 personnes de plus de 50 ans durant deux décennies, les scientifiques constatent que s’engager régulièrement pour les autres pourrait freiner la détérioration des fonctions cognitives d’environ 15 à 20 %. Un chiffre qui interpelle alors que la démence progresse dans la population mondiale.

Enquête sur deux formes d’aide : bénévole et informelle

L’équipe n’a pas simplement scruté le bénévolat organisé au sein d’associations ou d’organismes ; elle a également pris en compte l’aide apportée au quotidien à des proches, voisins ou amis. Surprise de taille : selon le professeur Sae Hwang Han, « les bénéfices cognitifs associés à l’entraide ne se limitent pas à une amélioration ponctuelle ; ils s’accumulent avec le temps lorsque l’engagement est maintenu, quel que soit le cadre dans lequel il s’exerce ». Loin d’être secondaires, ces actions informelles offrent des avantages équivalents au volontariat traditionnel – une découverte qui remet en question certains préjugés.

L’intensité idéale… sans excès

Deux à quatre heures hebdomadaires semblent constituer un équilibre optimal. Plus étonnant encore, dépasser ce seuil ne semble pas majorer les effets positifs – voire risquerait d’engendrer fatigue mentale et physique. À l’inverse, cesser toute activité altruiste s’accompagne généralement d’un déclin plus rapide des capacités cognitives. Parmi les facteurs explicatifs avancés : la stimulation intellectuelle et le maintien du lien social générés par ces engagements.

Voici quelques éléments essentiels mis en évidence :

L’effet protecteur s’observe aussi bien chez les aidants ponctuels que réguliers.

L’arrêt brutal des comportements altruistes accélère le déclin cognitif.

Lutter contre la solitude et stimuler l’esprit

Face à la montée des pathologies liées à l’âge, cette étude conforte l’idée que certaines habitudes demeurent modifiables et bénéfiques. S’impliquer dans son entourage, même modestement, pourrait donc représenter un levier accessible pour préserver ses facultés mentales – une piste précieuse pour les seniors, mais aussi pour la société qui cherche à mieux accompagner le grand âge. Comme le souligne encore Sae Hwang Han, « ceux qui continuent d’aider malgré une santé parfois fragile sont souvent ceux qui profiteraient le plus d’opportunités supplémentaires pour s’engager auprès des autres ».