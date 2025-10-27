Le mystère des cerveaux des « super-agés » percé : pourquoi leur déclin cognitif tarde à venir

Des chercheurs ont percé le mystère des « super-âgés », ces personnes âgées dont les capacités cognitives échappent au déclin habituel. Leur découverte met en lumière les spécificités du cerveau qui protègent contre la perte de mémoire liée à l’âge.

Tl;dr Les super-âgés résistent au déclin cognitif lié à l’âge.

Leurs cerveaux présentent des caractéristiques biologiques distinctes.

Des pistes génétiques ouvrent la voie à de nouveaux traitements.

Des cerveaux qui défient le temps

Longtemps, l’idée selon laquelle le serait inéluctable avec l’âge a façonné notre vision du vieillissement. Pourtant, une poignée de personnes, appelées super-âgés, semblent échapper à cette fatalité. Leur secret intrigue : alors qu’ils ont franchi la barre des 80 ans, leur mémoire rivalise avec celle de quinquagénaires. D’après une étude menée sur plus de vingt-cinq ans auprès de 290 octogénaires et plus, ces profils exceptionnels offrent un terrain d’exploration inédit.

Résistance et résilience cérébrales

L’équipe dirigée par la neuropsychologue clinique Sandra Weintraub (Northwestern University) révèle que les cerveaux des super-âgés disposent d’armes surprenantes face à la maladie d’Alzheimer. Deux mécanismes majeurs émergent : une véritable résistance, empêchant la formation des plaques et enchevêtrements caractéristiques d’Alzheimer ; et une étonnante résilience, permettant à ceux qui développent ces lésions de ne pas en subir les effets délétères. Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs se sont appuyés notamment sur l’analyse de 79 dons cérébraux de super-âgés volontaires.

L’empreinte biologique unique des super-âgés

Ce qui frappe, ce sont les différences neurobiologiques observées chez ces individus. On retrouve chez eux :

Une concentration plus élevée de neurones von Economo, notamment dans le gyrus cingulaire antérieur — zone clé pour l’attention et la prise de décision ;

Des neurones entorhinaux plus volumineux facilitant potentiellement la transmission vers l’hippocampe ;

Une couche externe du cerveau (cortex) nettement moins amincie que chez leurs pairs du même âge.

À cela s’ajoute un niveau d’inflammation réduit dans leur matière blanche et une relative résistance à l’accumulation des protéines toxiques liées à Alzheimer.

Pistes génétiques et perspectives thérapeutiques

Certains traits comportementaux se retrouvent chez ces super-âgés, tels qu’une forte extraversion — sans que leur mode de vie soit toujours exemplaire : alcool ou tabac ne sont pas rares dans leurs rangs. Tout cela suggère que l’exception pourrait bien être inscrite dans les gènes. Les travaux actuels identifient déjà une série de gènes associés aux performances cognitives exceptionnelles ; leur compréhension pourrait permettre, demain, d’imaginer des traitements visant à préserver un cerveau vif malgré le poids des années.

Loin d’être un simple phénomène anecdotique, les super-âgés invitent la recherche à repenser le vieillissement cérébral — et peut-être, un jour, offrir à chacun ce supplément d’agilité mentale.