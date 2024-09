Comportement typique signe précoce d’Alzheimer : soyez alerte!

L'apparition de la maladie d'Alzheimer ne se produit pas subitement, c'est un processus progressif. Est-ce que vous savez comment identifier ses premiers symptômes?

Chaque année, 225 000 personnes en France sont diagnostiquées avec la maladie d’Alzheimer. Cette maladie neurodégénérative érode progressivement la mémoire et d’autres fonctions cognitives, menant à une perte d’autonomie. Le diagnostic d’Alzheimer, touchant le cerveau, est particulièrement redouté.

Contrairement à une croyance répandue, l’Alzheimer ne survient pas du jour au lendemain. Le Dr Filip Barinka, chef du cabinet de neurologie gériatrique à l’Institut suisse de neurosciences cliniques à Zurich, souligne qu’il existe de nombreux signes précurseurs. Le repérage précoce de ces signes permet une prise en charge adaptée et une amélioration de la qualité de vie du patient.

Selon le Dr Barinka, « certains comportements peuvent faire suspecter un début d’Alzheimer« . Ces comportements comprennent :

Un autre signe moins évident peut être la répétition d’une question lorsqu’on y répond. Par exemple, si lorsqu’on demande à une personne ce qu’elle a mangé à midi, elle répond par « Hmm, qu’est-ce que j’ai mangé à midi ? Du poulet ». Ce peut être un simple tic de langage, mais cela peut également être un signe précurseur de la maladie. Enfin, « les questions répétitives doivent vraiment alerter », nous informe le Dr Maï Panchal de la Fondation Vaincre Alzheimer.

L’avis de la rédaction

Il est essentiel de rester vigilant aux signes avant-coureurs de l’Alzheimer. Une meilleure compréhension de ces symptômes et un diagnostic précoce peuvent grandement améliorer la qualité de vie des patients et de leurs proches. Soyons attentifs à nos aînés, car le respect et l’amour que nous leur portons passent aussi par une attention constante à leur bien-être.