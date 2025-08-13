Santé cérébrale : un neurologue formé à la Mayo Clinic alerte sur les dangers du GPS

Un neurologue formé à la Mayo Clinic alerte sur les effets néfastes de l’utilisation fréquente du GPS pour la santé cérébrale, soulignant l’importance d’exercer régulièrement sa mémoire et ses capacités d’orientation au quotidien.

Tl;dr Utiliser trop le GPS affaiblit la mémoire spatiale.

L’excès d’energy drinks et la lumière nocturne nuisent au cerveau.

Entretenir ses capacités de navigation protège la santé cognitive.

Démence : quand nos habitudes modernes fragilisent le cerveau

Face à l’essor préoccupant de la démence aux États-Unis, une question se pose : nos modes de vie actuels accélèrent-ils le déclin cognitif ? Si l’on pense souvent à l’âge avancé ou à la génétique, plusieurs experts insistent sur le rôle décisif des habitudes du quotidien. L’un d’eux, un neurologue formé à la Mayo Clinic et à l’University of Minnesota, a récemment pris la parole sur les réseaux sociaux pour alerter sur des comportements parfois banalisés.

Le GPS : allié ou ennemi de la mémoire ?

Difficile d’imaginer aujourd’hui se passer du GPS. Pourtant, s’appuyer systématiquement sur ce type d’outil numérique pourrait entraîner une baisse notable des fonctions de notre hippocampe – cette région du cerveau essentielle à la mémoire et à l’orientation spatiale. Comme l’explique le spécialiste dans sa vidéo, « Le GPS rend nos vies trop pratiques. S’y fier affaiblit la mémoire spatiale du cerveau ». Plusieurs études corroborent ce constat : les personnes adeptes du guidage assisté présentent des difficultés accrues à reconnaître des repères ou mémoriser des itinéraires sans assistance.

Certaines recherches menées auprès des chauffeurs de taxi londoniens, réputés pour leur connaissance parfaite des rues, ont même montré que solliciter régulièrement ses compétences en navigation favorisait le développement de l’hippocampe. À l’inverse, une dépendance excessive au GPS pourrait conduire, avec les années, à un amoindrissement, voire une atrophie progressive de cette zone clé.

D’autres risques cachés dans nos routines

Outre le GPS, deux autres habitudes sont pointées du doigt par le neurologue :

L’abus de boissons énergisantes , bourrés de caféine et de sucre, qui perturbent non seulement le système cardiovasculaire mais aussi les mécanismes cérébraux responsables de la mémoire.

, bourrés de caféine et de sucre, qui perturbent non seulement le système cardiovasculaire mais aussi les mécanismes cérébraux responsables de la mémoire. L’exposition à la lumière artificielle durant le sommeil, notamment en laissant une télévision ou une lampe allumée, qui empêche la sécrétion optimale de mélatonine et nuit au repos profond indispensable à la régénération cérébrale.

À long terme, ces deux facteurs pourraient contribuer à accélérer le déclin cognitif.

Préserver son cerveau : quelques pistes concrètes

Certes, il n’existe toujours pas de traitement curatif contre l’Alzheimer ou autres formes majeures de démence. Mais préserver sa santé cognitive passe aussi par l’adoption de gestes simples : privilégier la navigation sans assistance numérique lorsque possible ; limiter les boissons énergisantes ; veiller à dormir dans l’obscurité totale. Autant de réflexes protecteurs que chacun peut progressivement intégrer dans son quotidien – parce qu’au fond, entretenir son cerveau commence par prêter attention à ses propres habitudes.