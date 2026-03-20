L’ADN « poubelle » abriterait des interrupteurs déclenchant le développement de la maladie d’Alzheimer

Des régions longtemps considérées comme de l’« ADN poubelle » pourraient contenir des interrupteurs génétiques jouant un rôle dans le développement de la maladie d’Alzheimer, selon de nouvelles recherches qui remettent en question notre compréhension du génome humain.

Tl;dr 150 signaux génétiques identifiés dans les astrocytes cérébraux.

Certains contrôlent des gènes liés à la maladie d’Alzheimer.

Vers une meilleure compréhension des mécanismes génétiques impliqués.

Des « interrupteurs » cachés dans notre ADN

Si l’on évoque souvent les neurones en parlant de la maladie d’Alzheimer, le rôle des cellules assistantes, les astrocytes, gagne aujourd’hui en visibilité. Ces cellules, jusqu’alors surtout connues pour soutenir le fonctionnement neuronal, semblent aussi jouer un rôle clé dans l’apparition et la progression de cette pathologie. Des travaux récents menés par une équipe de l’University of New South Wales (UNSW), en Australie, remettent sur le devant de la scène certains segments longtemps négligés de notre patrimoine génétique.

Nouveaux leviers du contrôle génétique

Au cœur de cette étude figurent les enhancers – des séquences d’ADN non codantes, parfois surnommées « junk DNA », qui servent pourtant à augmenter l’expression des gènes sans être elles-mêmes des gènes. Grâce à la technologie CRISPRi, permettant de désactiver temporairement ces zones sans modifier définitivement l’ADN, les chercheurs ont pu scruter près d’un millier de régions candidates au sein d’astrocytes cultivés en laboratoire. L’objectif : détecter quels enhancers influencent réellement l’activité génique.

Lien direct avec Alzheimer

Résultat inattendu : sur environ 1000 séquences testées, près de 150 se sont avérées actives, dont une part notable module directement des gènes associés à la maladie d’Alzheimer. Selon la biologiste moléculaire Irina Voineagu, il n’est pas rare que les altérations responsables des troubles neurodégénératifs se nichent hors des gènes eux-mêmes, dans ces espaces intercalaires autrefois peu étudiés. Pour citer sa remarque : « Quand nous cherchons les mutations liées à ces maladies, nous tombons fréquemment sur ces régions “entre deux” plutôt qu’au sein même des gènes. »

Perspectives et limites actuelles

Les scientifiques rappellent que leurs découvertes concernent spécifiquement les enhancers présents dans les astrocytes normaux. Il reste donc à vérifier si ces mêmes signaux jouent un rôle identique lorsque ces cellules deviennent hyperactives — une caractéristique observée chez les patients atteints d’Alzheimer. Si aucune thérapie n’est encore à portée immédiate, ce type de cartographie du « câblage » génétique représente un jalon essentiel vers la compréhension — et peut-être demain la modulation — des circuits moléculaires impliqués dans cette maladie complexe.

Pour faciliter l’exploration future, voici ce que ce travail ouvre comme pistes :

Mieux cibler les régions régulatrices clés chez différents types cellulaires.

Entraîner des systèmes d’IA pour accélérer la découverte de nouveaux enhancers.

Mieux anticiper les conséquences de mutations situées hors des gènes classiques.

Alors que chaque avancée affine notre vision du puzzle alzheimérien, cette recherche donne indéniablement un nouvel éclairage sur le rôle central du « câblage » génétique cellulaire.