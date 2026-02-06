Les IRM dévoilent un effet insoupçonné du bâillement sur le fonctionnement cérébral

Des recherches récentes utilisant l’IRM ont mis en lumière un effet inattendu du bâillement sur le cerveau. Les images révèlent des changements d’activité cérébrale jusqu’alors insoupçonnés lors de ce geste quotidien et universel.

Tl;dr Le bâillement modifie le flux du liquide cérébro-spinal.

Les schémas de bâillements sont propres à chaque individu.

Le rôle exact du bâillement reste un mystère.

Bâillement : une énigme cérébrale toujours non résolue

Si le bâillement nous semble familier et anodin, la science vient d’y déceler une singularité troublante. Une étude récente, menée par des chercheurs de l’University of New South Wales en Australie, révèle que ce geste universel influe de manière inattendue sur le flux du liquide cérébro-spinal (LCS), ce fluide essentiel qui protège notre cerveau.

Un mouvement de fluides singulier lors du bâillement

Les scientifiques ont employé l’IRM pour observer les réactions de 22 volontaires pendant différentes actions : bâiller, prendre une profonde inspiration, étouffer un bâillement ou simplement respirer normalement. L’intuition des chercheurs leur faisait penser que bâillement et respiration profonde produiraient des effets similaires. Pourtant, les images ont mis en lumière une divergence majeure : alors qu’une respiration ample n’a pas cet effet, le bâillement propulse le LCS à l’opposé du cerveau. Le neuroscientifique Adam Martinac, interrogé par New Scientist, confie : « Le bâillement déclenchait un mouvement du LCS dans la direction inverse à celle observée lors d’une grande inspiration. On n’avait vraiment pas anticipé ça. »

Il est vrai que tous les participants n’ont pas montré cette réaction, notamment parmi les hommes – un biais qui pourrait s’expliquer par des interférences dues à l’appareil d’IRM.

Bâillements personnalisés et circulation sanguine accrue

Autre observation intrigante : chacun des sujets possède sa propre signature de bâillement, reproduite fidèlement à chaque épisode. Selon les auteurs de l’étude, ce schéma serait issu d’un programme neurologique inné plutôt qu’appris. Par ailleurs, aussi bien le bâillement que la respiration profonde favorisent une augmentation du flux sanguin sortant du cerveau, ouvrant ainsi la voie à l’arrivée de sang frais — mais seul le bâillement inverse véritablement le trajet du LCS.

Voici quelques hypothèses soulevées par l’équipe australienne :

Bâillement comme mécanisme d’auto-nettoyage cérébral

Bâillement pour refroidir le cerveau

Des pistes, mais peu de certitudes

Les fonctions exactes du bâillement restent floues malgré ces découvertes fascinantes. Chez l’humain comme chez nombre d’espèces animales — où il se transmet parfois par simple mimétisme — son rôle pourrait être multiple : nettoyage interne ou maintien d’une température optimale pour le cerveau ? Seule certitude, la recherche ouvre des perspectives inédites sur la compréhension de notre système nerveux central.

Il faudra néanmoins patienter avant d’en savoir plus : cette étude pionnière n’a pas encore fait l’objet d’une évaluation par les pairs mais elle est déjà accessible sur la plateforme scientifique bioRxiv.