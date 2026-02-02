Des « impulsions » de CO2 aideraient le cerveau à éliminer les toxines liées à Parkinson

Une étude récente révèle que des impulsions de dioxyde de carbone permettraient d’éliminer les toxines accumulées dans le cerveau de patients atteints de la maladie de Parkinson, ouvrant la voie à une nouvelle approche thérapeutique prometteuse.

Tl;dr Le CO₂ booste l’évacuation des déchets cérébraux.

Potentiel pour prévenir Parkinson et Alzheimer.

Des tests menés chez patients et personnes saines.

Un nouvel espoir dans la lutte contre les maladies neurodégénératives

Depuis quelques années, le rôle du « système d’évacuation » du cerveau, appelé système glymphatique, intrigue la communauté scientifique. Or, une équipe de chercheurs menée par des neuroscientifiques de l’University of New Mexico (UNM) et de The Mind Research Network aux États-Unis vient de mettre en lumière une approche étonnante : manipuler la quantité de dioxyde de carbone (CO₂) inhalée pourrait améliorer ce processus naturel d’auto-nettoyage du cerveau. L’idée est simple en apparence, mais son potentiel est immense.

CO₂ et cerveau : une mécanique insoupçonnée

Au fil d’expériences réalisées auprès de 63 adultes âgés – dont 30 atteints de la maladie de Parkinson – les scientifiques ont testé ce qu’ils appellent l’hypercapnie intermittente. Les participants respiraient par cycles courts un air enrichi en CO₂, entrecoupé d’air normal. Grâce à l’imagerie cérébrale IRM-BOLD, ils ont constaté que ces variations soudaines de CO₂ entraînaient une modification significative du flux du liquide cérébro-spinal, clé du système glymphatique. Dans un autre test plus restreint, réalisé auprès de personnes avec ou sans Parkinson, cette stimulation a provoqué une augmentation notable des déchets cérébraux retrouvés dans le sang.

Une piste pour prévenir Parkinson et Alzheimer ?

Il se pourrait donc que l’augmentation ponctuelle du taux de CO₂ sanguin facilite l’élimination des protéines toxiques liées à des pathologies comme Alzheimer ou Parkinson. Un résultat frappant : chez un patient porteur d’un biomarqueur d’Alzheimer (protéines amyloïdes-bêta), leur présence dans le plasma a nettement augmenté après la séance, preuve indirecte selon les auteurs que le « nettoyage » du cerveau avait été stimulé. Toutefois, rien ne permet encore d’affirmer que cet effet serait durable ni qu’il aurait un impact clinique décisif sur la progression des maladies.

Pour ceux qui souhaitent mieux comprendre les mécanismes identifiés, voici ce que souligne l’étude :

L’alternance dilatation/constriction des vaisseaux sanguins sous l’effet du CO₂ semble accélérer la circulation du liquide céphalorachidien.

Cela imiterait le processus naturel observé pendant le sommeil profond, période clé pour le nettoyage cérébral.

D’autres méthodes naturelles à explorer ?

Séphira Ryman, neuropsychologue à l’UNM, résume ainsi la démarche : « Nous nous sommes demandé comment stimuler cette réponse sans attendre le sommeil profond… Le CO₂ nous a paru une solution accessible. » Les chercheurs examinent désormais si des pratiques respiratoires douces – telles que yoga, tai chi ou qigong – pourraient aussi agir sur ce système glymphatique via une modulation naturelle du CO₂ corporel.

Reste à voir si cette stratégie innovante pourra transformer notre approche face aux maladies neurodégénératives ; pour l’heure, elle ouvre assurément un nouveau champ d’investigation prometteur.