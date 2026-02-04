Des pics de glycémie après les repas pourraient accroître le risque de développer la maladie d’Alzheimer

Des études récentes suggèrent que des pics de glycémie après les repas pourraient augmenter le risque de développer la maladie d’Alzheimer. Les chercheurs mettent en lumière l’impact potentiel de ces variations sur la santé cérébrale à long terme.

Tl;dr Pic de glycémie post-repas lié à un risque accru d’Alzheimer.

Risque majoré de 69% chez les sujets concernés.

Résultats à confirmer dans d’autres populations.

Lien entre glycémie et maladie d’Alzheimer : une piste qui s’affine

Le rôle des pics de glycémie après les repas dans le développement de la maladie d’Alzheimer prend un relief nouveau. Récemment, une équipe internationale emmenée par l’Université de Liverpool a mis en lumière une association marquée entre des taux élevés de sucre sanguin postprandial et un risque significativement accru de développer cette pathologie neurodégénérative.

Une étude d’ampleur britannique

Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs ont examiné les données génétiques de près de 358 000 adultes âgés de 40 à 69 ans, issus du vaste registre biomédical UK Biobank. Grâce à la méthode dite de « Mendelian randomization », ils ont évalué si divers marqueurs métaboliques – glucose à jeun, insuline, mais surtout glycémie mesurée deux heures après un repas – pouvaient être corrélés au risque futur de démence. Et le constat est frappant : ceux affichant une hyperglycémie postprandiale présentaient un risque accru de 69% de développer la maladie d’Alzheimer. Une avancée, certes, mais qui appelle à être validée sur d’autres cohortes et origines ethniques, comme le souligne la chercheuse principale, Vicky Garfield, qui ajoute : « Il faut confirmer ce lien dans d’autres populations ».

Mécanismes physiopathologiques évoqués

Mais pourquoi le sucre sanguin perturberait-il le cerveau ? Les explications ne font pas l’unanimité, mais plusieurs pistes émergent. Des études précédentes suggèrent que l’hyperglycémie chronique favorise l’accumulation dans le cerveau de plaques amyloïdes, caractéristiques d’Alzheimer. D’autres avancent que ce déséquilibre provoquerait un stress oxydatif et une inflammation cérébrale délétère pour les neurones. Enfin, il apparaît que des affections telles que le diabète mal contrôlé ou l’hypertension sont souvent présentes chez ces patients et accentuent encore leur vulnérabilité cognitive.

Selon l’avis du Dr Arman Fesharaki-Zadeh, psychiatre et neurologue à la Yale School of Medicine, « Le dysfonctionnement vasculaire généralisé associé à la mauvaise gestion du sucre pourrait nuire aux organes périphériques comme au cerveau », augmentant ainsi la probabilité d’accidents vasculaires ou de démence.

Mieux contrôler sa glycémie pour préserver sa mémoire ?

Face à ces risques, les professionnels insistent sur quelques leviers simples à adopter au quotidien pour stabiliser sa glycémie :

Manger selon un régime méditerranéen riche en fibres et légumes.

S’adonner régulièrement à une activité physique.

Diminuer sa consommation d’aliments transformés et sucrés.

Pour le Dr Fesharaki-Zadeh, « Miser sur la prévention via ces ajustements représente un enjeu majeur pour retarder ou prévenir l’apparition des troubles cognitifs liés au métabolisme ».

S la confirmation reste attendue sur diverses populations, surveiller son équilibre métabolique pourrait bien s’avérer crucial pour préserver son capital cérébral avec l’âge.