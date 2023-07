La vitamine D pour réduire les risques de fibrillation auriculaire

Une étude finlandaise révèle un moyen possible de réduire les risques de cette arythmie qui est laplus fréquenté.

Parmi les formes d’arythmie, la fibrillation atriale, ou auriculaire, est la plus courante. Pour rappel, elle se caractérise par une fréquence cardiaque irrégulière et souvent plus rapide.

Ce trouble d’arythmie peut provoquer des symptômes comme des palpitations cardiaques, de la fatigue ou de l’essoufflement.

Des doses élevées de vitamine D

Alors que son risque avec l’âge, la fibrillation auriculaire est associée à des risques plus importants d’AVC, d’insuffisance cardiaque. Des chercheurs de la University of Eastern Finland ont récemment révélé que des doses importantes de vitamine D pouvaient réduire ce risque d’arythmie. Des résultats parus dans la revue American Heart Journal.

Pour parvenir à leurs résultats, ils ont suivi près de 2 500 participants âgés, un nombre comprenant des hommes de 60 ans et plus, et des femmes de 65 ans minimum.

Trois groupes formés

Ces 2 495 volontaires ont été ainsi répartis :

un groupe recevant un placebo;

un groupe recevant de la vitamine D3 à raison de 40 microgrammes par jour (au-delà de la recommandation de 20 microgrammes),

un groupe recevant 80 microgrammes par jour.

Puis les données ont été analysées après cinq années de suivi.

Vitamine D et arythmie : quel résultat ?

Ainsi, le risque de fibrillation atriale était réduit de 27% parmi le groupe ayant reçu 40 microgrammes de vitamine D3 par rapport au groupe placebo, et de 32% chez les dernier groupe (80 microgrammes).

Comme c’est souvent le cas, les chercheurs indiquent dans un communiqué que des études complémentaires sont nécessaires afin de confirmer que des doses de vitamine D nettement supérieures aux recommandations actuelles doivent être recommandées pour la prévention de la fibrillation auriculaire.