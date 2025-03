Comment les maladies chroniques augmentent notre vulnérabilité face aux infections et mettent en péril notre capacité à lutter efficacement contre les agents pathogènes.

Tl;dr Les personnes atteintes de maladies chroniques sont plus vulnérables aux infections.

La gestion des infections est plus difficile pour les personnes atteintes de maladies chroniques.

La prévention par la vaccination est essentielle pour réduire les risques.

Gérer les maladies chroniques : au-delà des symptômes

Lorsque nous parlons de maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiaques ou les maladies rénales chroniques, l’attention se concentre souvent sur le contrôle des symptômes. Cependant, il est crucial de prendre en compte d’autres risques associés.

La vulnérabilité accrue face aux infections

Les personnes atteintes de maladies chroniques doivent être particulièrement vigilantes face aux infections comme le zona, la grippe et la pneumonie. En effet, les maladies chroniques peuvent affaiblir le système immunitaire, rendant l’organisme plus susceptible aux infections. Par exemple, le diabète peut affecter le fonctionnement des globules blancs, rendant plus difficile la lutte contre les infections. De plus, les personnes atteintes de diabète qui ont eu la varicelle par le passé sont plus susceptibles de développer le zona.

Les complications liées aux infections

Un autre aspect important est que les infections courantes, qu’une personne en bonne santé peut facilement surmonter, peuvent persister ou se transformer en complications graves pour ceux qui vivent avec des maladies chroniques. Par exemple, « le diabète est lié à un risque accru de névralgie post-herpétique (NPH), une complication douloureuse du zona ». La gestion du zona et de la NPH chez les personnes diabétiques peut être encore plus difficile en raison de complications existantes comme la neuropathie diabétique (dommages aux nerfs) ou la néphropathie diabétique (dommages aux reins).

La prévention par la vaccination

Il est cependant possible de prévenir ces complications grâce à la vaccination. Une étape simple – parler à votre médecin des soins préventifs – peut vous protéger contre les revers de santé à l’avenir. Comme le souligne le Dr Rajiv Kovil, chef de la diabétologie et président de Zandra Healthcare Pvt Ltd à Mumbai : « Quand il s’agit de maladies chroniques et d’infections, le lien est clair. La question est, faisons-nous assez pour nous protéger ? » Il est donc essentiel de maintenir un mode de vie sain, de rester physiquement actif et surtout, de prendre des mesures proactives comme la vaccination pour se protéger contre les infections évitables.