Démence : les deux zones corporelles à risque en cas d’excès de graisse

Des scientifiques ont étudié le rapport entre la composition du corps et le risque de déclin cérébral. Ils ont découvert que l'excédent de graisse dans deux régions spécifiques du corps pourrait augmenter le risque de maladies neurodégénératives. Quelles mesures peut-on prendre pour minimiser ce risque ?

TL;DR L’emplacement et la quantité de graisse corporelle peuvent augmenter le risque de maladies neurodégénératives.

Une force musculaire élevée pourrait réduire le risque de ces maladies.

La gestion des maladies cardiovasculaires pourrait aider à prévenir ou retarder le développement de maladies dégénératives.

Le rôle de la composition corporelle dans le développement des maladies neurodégénératives

Des chercheurs de l’Université du Sichuan en Chine ont récemment mis en lumière un lien intéressant entre l’obésité et un risque accru de maladie neurodégénérative.

Selon leur étude publiée dans la revue médicale de l’American Academy of Neurology, une accumulation importante de graisse autour du ventre et des bras semble augmenter le risque de développer des maladies telles que l’Alzheimer. Par ailleurs, des individus avec une force musculaire élevée semblent être moins exposés.

La force de préhension et la localisation de la graisse

Plus qu’une observation, ces résultats pourraient amener à une meilleure prédiction des maladies neurodégénératives grâce à des facteurs tels que la force de préhension et la localisation de la graisse sous-cutanée.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Ces mesures semblent plus précisément indiquer les signes biologiques du vieillissement cérébral que des indicateurs généraux tels que la masse musculaire ou graisseuse globale.

Maladies neurodégénératives et maladies Cardiovasculaires

En outre, l’étude souligne le rôle crucial des maladies cardiovasculaires chez les patients atteints de maladies neurodégénératives, souvent accompagnées par des antécédents de maladie cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral.

Ainsi, une gestion rapide de ces maladies cardiovasculaires pourrait prévenir ou retarder le développement de maladies telles que la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson.

Les avantages d’une composition corporelle saine

Selon l’auteur principal de l’étude, Huan Song, la composition corporelle, notamment la réduction de l’obésité abdominale et le renforcement musculaire, serait un facteur de risque indépendant pour les maladies neurodégénératives. Autrement dit, une composition corporelle saine aurait non seulement des bénéfices pour la santé physique, mais également pour la santé cérébrale à long terme.

En somme, alors que le lien entre obésité et risque de maladie neurodégénérative est établi, cette récente étude souligne l’importance non seulement de la quantité de graisse corporelle, mais aussi de sa localisation, de la force musculaire et de la gestion des maladies cardiovasculaires dans la prévention de ces maladies.