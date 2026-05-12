Des chercheurs révèlent qu’inhiber une protéine freine la progression du cancer chez la souris

Des chercheurs ont observé qu’en neutralisant une protéine spécifique chez des souris, la progression de tumeurs cancéreuses pouvait être ralentie. Cette découverte ouvre de nouvelles pistes pour envisager des stratégies thérapeutiques contre le cancer.

Tl;dr Découverte d’un rôle clé de la protéine TAK1.

TAK1 aide les cellules cancéreuses à échapper à l’immunité.

Des traitements ciblant TAK1 pourraient améliorer l’immunothérapie.

Un nouveau levier contre le cancer

Ces dernières années, la recherche contre le cancer s’oriente vers une mobilisation accrue du système immunitaire, transformant nos propres défenses en armes potentielles face à la maladie. Or, un nouvel espoir vient d’émerger grâce à des travaux menés conjointement par des équipes en Australie et en Irlande. Leur cible ? Un véritable « interrupteur moléculaire » : la protéine TAK1.

L’énigme TAK1 dévoilée

À travers une batterie de tests sophistiqués, les chercheurs ont passé au crible des cellules cancéreuses cultivées en laboratoire, désactivant successivement des gènes pour observer leurs effets. Résultat frappant : lorsque le gène codant pour la production de TAK1 est « éteint », les cellules cancéreuses peinent nettement plus à se protéger de l’assaut immunitaire. Cette observation a été corroborée chez la souris : priver les tumeurs de cette protéine ralentit leur croissance et allonge significativement la survie des animaux.

Anne Huber, biologiste cellulaire à l’Olivia Newton-John Cancer Research Institute (ONJCRI), explique ainsi : « Il est établi que TAK1 favorise la survie des cellules cancéreuses et empêche leur mort ; en revanche, sa capacité à entraver l’action du système immunitaire nous avait échappé jusqu’ici. »

Mécanismes d’évasion immunitaire

Pour comprendre ce phénomène, il faut regarder du côté des CD8⁺ T cells, ces « soldats » du système immunitaire capables d’éliminer les cellules endommagées ou malignes. En temps normal, ils libèrent des signaux chimiques – les cytokines – qui attaquent efficacement leur cible. Mais la présence de TAK1 agit comme un rempart protecteur pour le cancer. Lorsqu’on supprime ce « paratonnerre », comme le formule le biologiste médical Tirta Djajawi, « la tumeur s’effondre sous la force de l’attaque immunitaire ».

Les scientifiques résument ainsi trois perspectives pour mieux saisir l’impact potentiel :

Ciblage thérapeutique : Désactiver TAK1 pourrait rendre les tumeurs plus vulnérables aux immunothérapies actuelles.

Désactiver TAK1 pourrait rendre les tumeurs plus vulnérables aux immunothérapies actuelles. Sécurité : Toute stratégie doit aussi mesurer les effets secondaires potentiels sur l’organisme.

Toute stratégie doit aussi mesurer les effets secondaires potentiels sur l’organisme. Poursuite des recherches : Des essais cliniques restent indispensables pour valider ces résultats sur différents types de cancers chez l’humain.

L’avenir de l’immunothérapie ?

Il ne faut pas occulter que ces avancées reposent encore sur des modèles animaux et cellulaires, principalement centrés sur le mélanome. Pourtant, la découverte offre un levier prometteur pour renforcer les traitements innovants, moins invasifs que la chimiothérapie ou la radiothérapie traditionnelles. Désormais, tout dépendra de notre capacité à cibler avec précision ce mécanisme sans nuire aux fonctions vitales du corps humain.

Finalement, bloquer TAK1 pourrait bien amplifier l’efficacité des stratégies existantes, et ouvrir une nouvelle voie dans notre lutte contre le cancer.