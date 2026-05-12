Des caillots sanguins conçus par des chercheurs stoppent les hémorragies graves en quelques secondes

Des chercheurs ont mis au point des caillots sanguins artificiels capables d’arrêter des hémorragies graves en quelques secondes. Cette avancée ouvre la voie à de nouvelles solutions rapides et efficaces pour traiter les blessures critiques.

Tl;dr Nouveaux caillots sanguins plus rapides et résistants créés en laboratoire.

Ils pourraient révolutionner les soins d’urgence et la chirurgie.

Tests concluants chez le rat, essais cliniques à venir.

Une percée scientifique pour maîtriser les hémorragies

Le contrôle des saignements graves demeure un défi crucial en médecine d’urgence. Face à ce constat, des chercheurs nord-américains – issus notamment de McGill University et d’équipes aux États-Unis – viennent de franchir une étape décisive : ils ont conçu des caillots sanguins « sur-mesure », bien plus performants que ceux produits naturellement par notre organisme. Ces « super-caillots », appelés EBCs (engineered blood clots), se forment en quelques secondes seulement grâce à une technique baptisée « click clotting », utilisant du sang du patient ou d’un donneur compatible.

Une approche novatrice : renforcer le cœur du caillot

Traditionnellement, les tentatives pour améliorer l’efficacité des caillots artificiels s’attachaient à renforcer la charpente du caillot – essentiellement les fibres de fibrine. Or, ces fibres ne constituent qu’une infime partie de la structure globale. Cette fois-ci, les chercheurs ont privilégié une autre voie : transformer les globules rouges, qui représentent près de la moitié du volume d’un caillot mais demeurent fragiles à l’état naturel, en véritables matériaux de construction robustes. Comment ? Par l’activation de réactions chimiques ciblées pour souder ces cellules entre elles.

Les résultats parlent d’eux-mêmes :

EBCs treize fois plus résistants à la fracture que les caillots naturels,

Quatre fois plus adhésifs selon les tests réalisés en laboratoire et sur des modèles animaux.

Dépannage rapide et applications élargies

Le temps de préparation de cette nouvelle génération de gel-coagulant n’excède pas vingt minutes avec le propre sang du patient. Dix minutes suffisent si un donneur compatible est disponible. Ce délai correspond pleinement aux impératifs des soins d’urgence, pour lesquels chaque minute compte lors d’interventions chirurgicales ou face à des traumatismes majeurs.

La polyvalence du cytogel développé par l’équipe pourrait également profiter aux personnes sous anticoagulants, chez qui la coagulation naturelle est affaiblie. D’après le professeur Jianyu Li, ces avancées ouvrent la voie à des traitements personnalisés pour une grande variété de contextes médicaux : « Les caillots sanguins artificiels présentent un fort potentiel pour un usage clinique généralisé et pourraient améliorer le pronostic dans nombre de situations médicales différentes. »

Des perspectives prometteuses… mais prudentes

Toutefois, malgré ces premiers résultats enthousiasmants – aucune réaction immunitaire indésirable n’a été observée lors des essais sur le foie blessé du rat –, il reste un chemin important avant une utilisation généralisée chez l’humain. Les EBCs doivent encore être ajustés selon les besoins spécifiques (blocage d’une artère, réparation d’organe…) et leur efficacité devra être confirmée dans de véritables contextes cliniques.

Ces « super-caillots » pourraient bien renouveler profondément la prise en charge des hémorragies graves… mais il faudra patienter encore avant qu’ils intègrent nos protocoles hospitaliers.