Saignements gingivaux persistants : les maladies sous-jacentes à connaître

Des gencives qui saignent de façon répétée ne doivent pas être prises à la légère. Ce symptôme courant peut révéler la présence de différentes maladies, allant des affections bucco-dentaires aux troubles plus généraux de la santé.

Tl;dr Saignements des gencives signalent parfois des maladies graves.

Déficiences vitaminiques, troubles sanguins et diabète sont impliqués.

Prendre ce symptôme au sérieux protège la santé globale.

Les gencives qui saignent : un signal à ne pas négliger

Il arrive fréquemment que l’on mette les saignements gingivaux sur le compte d’un brossage trop énergique ou d’un usage maladroit du fil dentaire. Pourtant, réduire ces épisodes à de simples accidents de routine pourrait masquer des causes bien plus préoccupantes. Derrière ce symptôme apparemment anodin peuvent en réalité se cacher plusieurs affections sous-jacentes, allant de carences nutritionnelles à des maladies hématologiques graves.

Des causes multiples, parfois insoupçonnées

Si la première explication reste souvent la maladie parodontale — qu’il s’agisse de la gingivite ou de la parodontite — il ne faut pas oublier que le problème peut trouver son origine ailleurs. Un déficit en vitamine C, à l’origine du scorbut, fragilise notamment le tissu gingival : les gencives gonflent, saignent et les dents peuvent même se déchausser. Le manque de vitamine K, quant à lui, compromet la coagulation sanguine et favorise ainsi les hémorragies buccales ; une étude parue dans « Frontiers in Physiology » insiste d’ailleurs sur l’importance de cette vitamine pour préserver une bouche saine.

Certaines pathologies systémiques doivent également être envisagées. La leucémie, forme de cancer du sang, perturbe la production des plaquettes indispensables à la coagulation : il n’est donc pas rare que des saignements spontanés ou inhabituels surviennent au niveau des gencives, parfois même avant tout autre symptôme évocateur. Les personnes souffrant de thrombocytopénie, caractérisée par un faible taux de plaquettes, connaissent elles aussi une fragilité accrue face aux hémorragies mineures.

Lien entre santé bucco-dentaire et état général

Impossible d’ignorer l’impact du diabète, toutes formes confondues, sur la santé orale. Une glycémie mal contrôlée affaiblit les défenses immunitaires et ralentit la cicatrisation : les infections parodontales deviennent alors plus fréquentes et difficiles à éradiquer. Un autre point mérite attention : certains troubles héréditaires ou acquis affectant la coagulation – sans oublier les effets secondaires de traitements lourds comme la chimiothérapie – conduisent également à des lésions buccales douloureuses et persistantes.

Voici quelques-uns des troubles qui peuvent provoquer un saignement chronique des gencives :

Maladie parodontale

Carences en vitamines C ou K

Leucémie, thrombocytopénie ou troubles de la coagulation

Diabète et stomatite induite par chimiothérapie

Mieux vaut prévenir… et agir vite

Repérer tôt ces signaux permet non seulement d’éviter l’aggravation locale – voire la perte d’une dent – mais aussi d’anticiper certaines complications générales. Si le réflexe est souvent d’attendre que cela passe, il serait plus judicieux de consulter un professionnel dès lors que le symptôme persiste. Car au fond, derrière une simple goutte de sang se cache parfois bien plus qu’un problème d’hygiène buccale.