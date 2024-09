Détection de sang dans les selles : causes et signes d’alerte

Il est essentiel de briser le tabou autour de la discussion des selles. Ce sont de véritables indicateurs de notre état de santé. L’observation attentive de ces signaux et la consultation rapide en cas de doute peuvent faire la différence entre un problème de santé mineur et une maladie grave.

Selon le Dr Sophie Bauer, « La présence de sang dans les selles doit vous amener à consulter. La rectorragie peut être bénigne ou être le signe d’un problème de santé plus ennuyeux, comme une maladie intestinale inflammatoire, un polype ou une tumeur, un ulcère gastrique ou duodénal. » Il est donc crucial de ne pas négliger ces signes et de consulter un professionnel de la santé dès leur apparition.

Les selles noires, aussi appelées méléna, sont des matières fécales mélangées à du sang digéré, signe d’une hémorragie digestive. Cela confirme la présence d’un problème sous-jacent, comme un ulcère ou plus rarement un saignement de nez qui déglutit, se retrouvent dans les selles », explique le médecin.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Les causes de la rectorragie sont variées. Cela peut être dû à des maladies causant des diarrhées répétitives, des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), des hémorroïdes, une fissure anale, ou même une tumeur au niveau du tube digestif. « Les polypes de petite taille sont facilement retirés lors d’une coloscopie, grâce à une chirurgie non-invasive réalisable en même temps que la coloscopie diagnostic, précise le Dr Bauer.

Les selles, souvent peu discutées, sont pourtant des indicateurs précieux de notre santé. Le roi Louis XIV en était tellement convaincu qu’il faisait analyser les siennes quotidiennement. En effet, la couleur et la consistance de nos selles peuvent révéler des informations cruciales sur notre bien-être général .

Il existe diverses raisons, certaines anodines, d'autres plus sérieuses, pouvant occasionner la présence de sang dans les selles, un phénomène connu sous le nom de rectorragie. Mais, sais-tu ce qui pourrait être à l'origine de ce symptôme alarmant ?

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter