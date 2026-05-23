L’épidémie mortelle d’Ebola en Afrique pousse l’OMS à déclarer l’urgence sanitaire mondiale

La propagation rapide de l’épidémie d’Ebola en Afrique inquiète la communauté internationale. Face à l’augmentation du nombre de cas mortels, les autorités sanitaires mondiales ont décidé de classer la situation en urgence sanitaire mondiale.

Tl;dr Nouvelle urgence sanitaire Ebola déclarée en RDC.

Propagation rapide, plus de 80 morts et cas à Goma.

Aucun vaccin disponible pour cette souche Bundibugyo.

Une alerte internationale face à l’épidémie en RDC

L’inquiétude grandit dans la région des Grands Lacs. Dimanche, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a élevé le niveau d’alerte sur une flambée d’Ebola qui sévit actuellement en République démocratique du Congo. Cette épidémie, la dix-septième enregistrée dans le pays, est due à la souche Bundibugyo, pour laquelle il n’existe actuellement aucun vaccin homologué. La situation s’est aggravée avec l’annonce d’un premier cas confirmé à Goma, grande ville de l’est congolais, sous contrôle du groupe armé M23.

L’épidémie gagne du terrain : des cas suspects au-delà des frontières

Avec 88 décès et 336 cas suspects déjà recensés selon le CDC Africa, la menace ne se limite plus aux zones rurales. La propagation inquiète d’autant plus que des cas ont été détectés en Ouganda, entraînant même le report du pèlerinage annuel de la Journée des Martyrs. Selon les autorités sanitaires, la personne infectée à Goma serait l’épouse d’une victime décédée récemment à Bunia, ce qui illustre bien la facilité de diffusion via les déplacements internes.

Système de santé sous pression et réponses internationales

Le manque d’infrastructures en RDC, vaste pays aux communications compliquées, rend la riposte difficile. « Il existe d’importantes incertitudes quant au nombre réel de personnes infectées et à l’étendue géographique de l’épidémie », admet l’OMS. Face à cette crise, Médecins sans frontières (MSF) prépare une intervention d’envergure, jugeant la situation « extrêmement préoccupante ». Les symptômes — fièvre, hémorragies, vomissements — rendent le diagnostic urgent et complexe. À cela s’ajoute un taux de létalité particulièrement élevé : jusqu’à 50 % pour la souche actuelle selon le ministre de la Santé Samuel-Roger Kamba.

Difficultés persistantes et enjeux régionaux

La maladie se transmet par contact direct avec les fluides corporels ou le sang des malades symptomatiques ; sa période d’incubation peut atteindre trois semaines. Voici ce qu’il faut retenir sur l’impact régional :

Ebola a déjà tué environ 15 000 personnes en Afrique depuis cinquante ans.

a déjà tué environ 15 000 personnes en Afrique depuis cinquante ans. L’épidémie précédente dans la région avait coûté la vie à plus de 2 300 personnes entre 2018 et 2020.

Le risque d’extension locale et transfrontalière reste jugé « significatif » par les experts.

Dans ce contexte tendu, où seules les souches Zaire bénéficient aujourd’hui de vaccins validés, chaque nouveau foyer est surveillé avec anxiété. Malgré les avancées médicales récentes, la trajectoire du virus demeure imprévisible.