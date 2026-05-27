Avoir diarrhée et constipation simultanément : un possible symptôme précoce du cancer du côlon, selon un médecin

Présenter simultanément diarrhée et constipation peut sembler paradoxal, mais ce double symptôme mérite une attention particulière. Selon un médecin, il pourrait s’agir d’un signe précoce du cancer du côlon, appelant à consulter rapidement.

Tl;dr Diarrhée aqueuse après constipation : possible signe grave.

La « diarrhée de débordement » nécessite une évaluation médicale rapide.

» nécessite une évaluation médicale rapide. Un cancer du côlon peut provoquer ces symptômes atypiques.

Des symptômes digestifs qui intriguent et inquiètent

Nombreux sont ceux qui hésitent à évoquer leurs troubles intestinaux, souvent considérés comme embarrassants. Pourtant, certains signaux ne doivent jamais être minimisés. Parmi eux, l’alternance entre plusieurs jours de constipation puis l’apparition soudaine d’une diarrhée liquide. Cette succession paradoxale suscite confusion et inquiétude, d’autant qu’elle peut révéler des pathologies sous-jacentes bien plus sérieuses.

L diarrhée de débordement : un faux-semblant à prendre au sérieux

Derrière ce tableau déroutant se cache fréquemment une condition mal connue du grand public : la diarrhée de débordement. Selon le gastro-entérologue certifié Dr Joseph Salhab, ce phénomène se manifeste lorsque d’importantes masses de selles dures stagnent dans le côlon. Incapable de les évacuer normalement, l’organisme laisse alors passer uniquement de l’eau autour de ces obstacles. Le patient ressent alors ce qu’il croit être une diarrhée, bien que le problème soit en réalité… une constipation sévère. Autre point crucial, cette fausse diarrhée s’accompagne parfois de douleurs abdominales, ballonnements, nausées ou pertes incontrôlées.

Quand consulter sans attendre ?

Face à ce type de symptômes, la vigilance s’impose. D’après le spécialiste, il ne faut surtout pas tenter de gérer seul la situation. Les complications potentielles imposent une consultation médicale urgente si apparaissent :

Saignement dans les selles ou perte de poids inexpliquée ;

Anémie, vomissements ou aggravation des douleurs ;

Persistance des troubles malgré des mesures simples.

L’évaluation pourra passer par un examen clinique approfondi, des radiographies abdominales ou un scanner. Dans les cas les plus préoccupants, il n’est pas rare que des lavements ou une désimpaction manuelle soient nécessaires pour libérer le côlon.

Cancer du côlon : un diagnostic à ne pas exclure

Plus rarement, mais avec gravité, ce schéma symptomatique peut masquer un cancer du côlon. La tumeur provoque parfois un rétrécissement mécanique du tube digestif, entraînant alors ce cycle alternant constipation et fausse diarrhée. Le message du Dr Salhab est sans équivoque : « Toute persistance inhabituelle des symptômes doit conduire à consulter rapidement un professionnel de santé qualifié. » Seule une prise en charge adaptée permettra d’écarter — ou de détecter précocement — une maladie potentiellement grave.

Nos habitudes intestinales sont loin d’être anodines : elles délivrent souvent des messages précieux sur notre état général. Les écouter attentivement peut véritablement faire la différence.