Un antibiotique courant contre la diarrhée efficace pour la maladie inflammatoire de l’intestin

Selon une étude récente, un antibiotique couramment utilisé pour traiter la diarrhée pourrait également être efficace pour soigner les maladies inflammatoires de l'intestin, élargissant ainsi les possibilités de traitement pour ces affections souvent débilitantes.

Tl;dr L’antibiotique vancomycine peut traiter une maladie inflammatoire intestinale.

80% des patients traités ont montré une rémission clinique significative.

Une nouvelle étude est en préparation pour confirmer ces résultats.

Une lueur d’espoir pour les patients atteints de maladies inflammatoires intestinales

Dans une récente étude menée par des chercheurs de l’Université de Birmingham, un antibiotique couramment utilisé, la vancomycine, a montré une efficacité prometteuse dans le traitement d’un type spécifique de maladie inflammatoire intestinale (MII).

Des résultats préliminaires encourageants

Dans l’étude, quatre patients sur cinq ont montré une amélioration significative après avoir reçu la vancomycine pendant quatre semaines, suivies de quatre autres semaines sans le médicament. Au terme du traitement, 80% des patients ont atteint une rémission clinique avec une diminution notable des marqueurs inflammatoires, tandis que 100% ont montré une guérison de la muqueuse.

La vancomycine : une nouvelle piste thérapeutique

La vancomycine a prouvé son efficacité contre une forme particulière de MII qui se développe dans le contexte d’une maladie auto-immune incurable du foie appelée cholangite sclérosante primitive (CSP). En effet, la MII et la CSP sont étroitement liées : la plupart des individus atteints de CSP développent également une MII, et jusqu’à 14% des patients atteints de MII développent une CSP. Cette corrélation accroît le risque de nécessité d’une chirurgie du côlon, d’un cancer du côlon ou du foie, d’une greffe du foie et les risques de mortalité en général.

Un pas de plus vers la confirmation de ces résultats

Les chercheurs de l’Université de Birmingham préparent maintenant des demandes pour un essai contrôlé randomisé afin de déterminer les effets thérapeutiques de la vancomycine. « Cette prochaine phase de recherche est cruciale pour comprendre le plein potentiel de la vancomycine dans le traitement de la CSP-MII« , a déclaré le Dr Palak Trivedi, professeur associé et consultant hépatologue honoraire au département d’immunologie et d’immunothérapie de l’université.