Sclérodermie et espérance de vie : est-ce une maladie mortelle ?

La sclérodermie, maladie caractérisée par un durcissement et un épaississement de la peau, affecte surtout les femmes de plus de 40 ans. Connaissez-vous les causes de cette maladie ?

Tl;dr La sclérodermie est une maladie auto-immune qui durcit la peau, majoritairement chez les femmes de plus de 40 ans.

Elle se manifeste en deux types principaux : localisée (affecte seulement la peau) et systémique (affecte d’autres organes).

Les symptômes varient, le syndrome de Raynaud étant souvent le premier signe des sclérodermies systémiques.

Il n’existe pas de traitement curatif, mais des médicaments peuvent pallier certains symptômes.

Comprendre la sclérodermie

Avec le vieillissement, notre peau subit de nombreux changements. Cependant, pour certaines personnes, notamment les femmes de plus de 40 ans, ces modifications peuvent prendre une tournure inquiétante. Un durcissement et un épaississement anormal de la peau peuvent signaler l’apparition d’une maladie appelée sclérodermie.

Une maladie auto-immune mystérieuse

La sclérodermie est une maladie auto-immune qui, selon le Professeur Marie-Sylvie Doutre, dermatologue, est caractérisée par « la production excessive de collagène par les fibroblastes, modifiant ainsi la structure de la peau et entraînant une sclérose ou une fibrose cutanée« . Cependant, les causes exactes de cette maladie restent méconnues.

Manifestations et symptômes divers

La sclérodermie se présente sous deux formes principales. La sclérodermie localisée qui se limite à la peau, et la sclérodermie systémique qui affecte d’autres organes. Les symptômes sont divers et peuvent s’intensifier au fil de la maladie. Le syndrome de Raynaud, caractérisé par des troubles vasculaires dans les doigts et/ou les orteils, est souvent le premier signe d’une sclérodermie systémique.

Des options de traitement limitées

Malheureusement, il n’existe pas de traitement curatif pour la sclérodermie. Cependant, certains médicaments peuvent agir efficacement sur les différentes manifestations de la maladie et prévenir leur apparition. Des thérapies complémentaires, comme la kinésithérapie et l’acupuncture, peuvent également aider à gérer les symptômes.