Ces 6 aliments boostent votre collagène

Le collagène est une protéine précieuse qui aide à ralentir le vieillissement cutané. Découvrons ensemble les aliments qui en contiennent le plus. Et vous, quels aliments riches en collagène consommez-vous régulièrement ?

Tl;dr Le collagène est une protéine essentielle pour la peau et diminue avec l’âge.

Les os à moelle, riches en collagène, sont bénéfiques pour la peau.

Les œufs et le saumon sont des sources naturelles de collagène.

Les produits laitiers, fruits rouges et le kiwi stimulent la production de collagène.

Présent dans notre corps, le collagène joue un rôle essentiel dans la préservation de la jeunesse de notre peau. Cette protéine vitale, présente principalement dans les muscles, la peau, ainsi que les tendons et les os, voit sa production diminuer avec l’âge. À partir de 25 ans, son taux chute considérablement. Fort heureusement, une alimentation appropriée peut contribuer à stimuler notre production de collagène.

Les sources insolites de collagène

Surprenant mais vrai, les os à moelle sont une source considérable de collagène. Ils sont riches en proline et glycine, deux protéines indispensables pour une peau résiliente. En concoctant un bouillon à base de ces os, on peut bénéficier de leurs atouts.

Les alliés quotidiens

Le saumon et les œufs sont deux aliments de notre quotidien qui sont de véritables pourvoyeurs de collagène. Le saumon, grâce à sa teneur en zinc, active la synthèse du collagène. Les œufs, quant à eux, sont transformés par notre corps en collagène, grâce à leurs acides aminés.

Les stimulants de collagène

Les produits laitiers, les fruits rouges et le kiwi ne sont pas en reste. Les acides animés contenus dans les produits laitiers favorisent la régénération du collagène. Les fruits rouges, riches en lycopène, augmentent notre capacité à produire du collagène. Le kiwi, enfin, grâce à sa teneur en vitamines C, A et E, stimule fortement la production de collagène tout en maintenant notre peau ferme.