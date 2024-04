Quelle mauvaise habitude matinale peut vous faire grossir ?

Beaucoup de personnes choisissent de boire un verre de jus de fruits pour le petit déjeuner. Cependant, si vous suivez un régime, il est préférable de l'éviter. Et vous, que buvez-vous au petit déjeuner ?

Tl;dr Le jus de fruits du petit déjeuner est déconseillé pour les régimes.

Un verre de jus de fruits équivaut à quatre morceaux de sucre.

Il est préférable de consommer un fruit entier pour profiter de ses fibres et vitamines.

Manger un fruit avant les repas peut aider à réduire l’appétit.

Le petit-déjeuner : une question de choix

Le petit-déjeuner est le repas qui lance votre journée. Pourtant, le choix de ce que l’on y consomme peut avoir un impact significatif sur notre régime alimentaire.

Les jus de fruits : une calorie cachée

Nombreux sont ceux qui se laissent séduire par le plaisir d’un verre de jus de fruits le matin. Pourtant, si vous cherchez à contrôler votre apport calorique, les jus et nectars de fruits devraient être évités. Que ce soit le jus d’orange, d’abricot ou de pomme, un simple verre équivaut en moyenne à quatre morceaux de sucre.

L’alternative au jus de fruits

Une alternative serait de privilégier un jus de fruits fraîchement pressé. Cependant, il est impératif de le consommer immédiatement après pressage pour bénéficier de tous les nutriments du fruit. En effet, la vitamine C est très “fragile et sensible à l’oxygène de l’air”. Si on attend, elle se dégrade.

Néanmoins, la recommandation majeure reste de manger un fruit entier pour profiter pleinement de ses fibres et vitamines. De plus, le jus d’orange maison nécessite de presser plusieurs oranges, augmentant ainsi l’apport calorique.

Le fruit, un allié pour perdre du poids

Selon le nutritionniste Jean-Michel Cohen, consommer un fruit avant le repas, au déjeuner ou au dîner, est un excellent moyen de “réduire l’appétit”. Cependant, contrairement à certaines idées reçues, cela ne facilite pas la digestion ni ne détoxifie l’organisme.