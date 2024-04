La pastèque : un danger potentiel pour certains consommateurs !

Trois patients atteints d'insuffisance rénale chronique ont développé une hyperkaliémie, causée par une surconsommation de pastèque, qui a engendré un surplus de potassium dans leur sang.

Tl;dr La pastèque est riche en potassium, bon pour la santé en général.

Chez certains patients atteints de maladies rénales, cela peut causer des problèmes.

Des cas de surdosage en potassium liés à la pastèque ont été rapportés.

Les patients ont rétabli leur taux de potassium en diminuant leur consommation.

La pastèque : un fruit rafraîchissant mais potentiellement dangereux

Parmi les fruits les plus prisés pendant la saison estivale, on retrouve la pastèque. Cette dernière est non seulement source de vitamines et d’antioxydants, mais elle contient également de grandes quantités de potassium, ce qui peut poser des problèmes aux personnes atteintes de maladies rénales chroniques.

Des cas inquiétants d’hyperkaliémie

Selon une étude publiée récemment par la revue Annals of Internal Medicine: Clinical Cases, trois cas ont été reportés où une consommation excessive de pastèque a provoqué une hyperkaliémie sévère, c’est-à-dire un taux de potassium dans le sang anormalement élevé. Cette situation peut entraîner de graves problèmes cardiaques.

Le potassium : Le poison peut parfois venir de l’excès

Le potassium, présent en quantité dans la pastèque, est essentiel au bon fonctionnement de nos muscles et de nos nerfs. Il permet également de réguler la pression artérielle. Chez un adulte, son taux idéal dans le sang varie entre 3,5 et 5 millimoles par litre. Toutefois, les personnes atteintes d’une maladie rénale chronique sont incapables de l’éliminer correctement, ce qui peut conduire à des déséquilibres graves.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Des mesures adaptables

Parmi les cas étudiés, un homme de 56 ans a été admis en soins intensifs suite à une perte de connaissance brève et une forte chute de son rythme cardiaque. Sa consommation excessive de pastèque et la présence d’une insuffisance rénale avaient provoqué une élévation dangereuse de son taux de potassium dans le sang. En réduisant sa consommation de pastèque, son état de santé s’est amélioré.

Même scénario pour un homme de 72 ans et pour une femme de 36 ans en dialyse, chez qui les médecins ont conseillé de limiter la consommation de pastèque et d’autres aliments riches en potassium. Tous deux ont vu leur taux de potassium baisser de façon significative suite à cette recommandation.

En conclusion, bien que la pastèque soit un fruit bénéfique pour la plupart des individus, elle peut se révéler nuisible pour les personnes souffrant de maladies rénales. Ainsi, une consommation responsable et informée est recommandée, renforçant ainsi l’adage qui dit que “La dose fait le poison”.