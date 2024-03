Du moins au plus calorique: Découvrez le classement des viennoiseries !

Que ce soit pour le petit déjeuner ou le goûter, il est tentant de déguster un pain au chocolat ou aux raisins. Mais gare aux calories ! Selon le site Ciqual de l'Anses, découvrez les cinq viennoiseries favorites des Français, classées par leur apport calorique. Et vous, quelle est votre viennoiserie préférée ?

Le charme irrésistible des viennoiseries françaises

Les viennoiseries, symboles du savoir-faire pâtissier français, sont ces petites gourmandises que l’on savoure au petit déjeuner ou au goûter. Mais si leur goût est incomparable, il faut néanmoins garder à l’esprit leur teneur en calories. Selon le site Ciqual de l’Anses, voici le classement des cinq viennoiseries préférées des Français, du moins au plus calorique.

Le pain aux raisins : un délice modéré

Le pain aux raisins, avec ses 333 kcal/100g, est la viennoiserie la moins calorique de ce top 5. Sa version artisanale est particulièrement appréciée, malgré les tentatives de réinterprétation des boulangeries modernes.

Brioche et croissant : des plaisirs à savourer avec parcimonie

La brioche suit de près avec 374 kcal/100g. Délicieuse au petit déjeuner, garnie de beurre et de confiture, elle peut devenir plus calorique si on y ajoute de la pâte à tartiner au goûter. Le croissant au beurre, spécialité française par excellence, affiche 420 kcal/100g. Mais attention, un croissant ne pèse en moyenne que 50g, les calories sont donc à diviser par deux.

Le pain au chocolat et le croissant aux amandes : des gourmandises à consommer avec modération

Le pain au chocolat, avec ses 423 kcal/100g, est l’une des viennoiseries les plus caloriques. Résister à l’odeur d’un pain au chocolat sortant du four est un défi pour beaucoup. Enfin, le croissant aux amandes, avec 446 kcal/100g, arrive en tête de ce classement. Après en avoir dégusté un, on est généralement rassasié pour un moment.