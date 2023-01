“Que Choisir” épingle les produits “sans sucres ajoutés”

Le magazine indique que nombre de ces produits alimentaires sont certes "allégés" mais pas pour autant plus sains.

Le numéro de janvier du magazine Que Choisir se penche sur les déclinaisons allégées de nombreux produits alimentaires du quotidien.

On le sait, un consommation trop importante de sucre est associée à un risque supplémentaire de surpoids ou d’obésité, de diabète, de troubles cardiaques ou encore de maladies inflammatoires. Mais en ce qui concerne les produits allégés, “Attention aux pièges”, prévient le magazine qui a analysé une centaine d’entre eux.

Produits allégés : Moins de sucre, mais du gras

En vue de compenser une moins importante quantité de sucres, des matières grasses peuvent être ajoutées. Exemple ? La tablette de chocolat sans sucres Karéléa de Léa Nature, composée de 47% de gras supplémentaire par rapport à la déclinaison Lindt noir à la pointe fleur de sel.

Autre exemple, celui du pain de mie La Boulangère bio” sans sucres ajoutés”, mais avec 121 % de matières grasses de plus qu’une référence similaire commercialisée chez Casino. Que Choisir précise que la référence “contient presque autant de lipides qu’un liégeois au chocolat”.

Sel et additifs

Les auteurs de l’enquête ajoutent que “Remplacer 35 g de (mayonnaise) Amora bio, par 35g de Jardin Bio Etic fait économiser 0.5% des maximums recommandés en sucres chaque jour… Mais ajoute 3% des seuils préconisés en sel”. Avec à terme, un risque d’hypertension entres autres.

Et les additifs ne sont pas en reste : sucralose, acésulfame K ou aspartame sont “suspectés d’effets délétères sur la santé, notamment au travers d’une perturbation de la flore intestinale“. On les retrouve notamment dans les yaourts Light and Free, le thé glacé pêche zéro d’Auchan.

Le sucre ne disparaît pas pour autant

Et la mention “sans sucre ajouté” ne doit pas forcément veut dire qu’il disparait. Il est présent naturellement dans la composition des produits.

En revanche, Que Choisir félicite certains produits. Au rang desquels les confitures allégées Andros, Bonne Maman Intense ou les compotes Pom’potes, Carrefour Bio, Charles & Alice, qui intègrent davantage de fruits.