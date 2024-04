Des émulsifiants dans les aliments ultra-transformés provoquent un danger accru de diabète de type 2

Les chercheurs ont récemment mis en lumière un lien potentiel entre les émulsifiants et le développement du diabète, selon une nouvelle étude publiée hier. Quels pourraient être les impacts de cette découverte sur notre alimentation ?

Tl;dr L’exposition chronique à des émulsifiants peut augmenter le risque de diabète de type 2.

Ces substances sont fréquemment rencontrées dans les aliments ultra-transformés.

L’étude a été menée sur plus de 100 000 adultes en France.

Sept émulsifiants spécifiques ont montré un risque accru de diabète.

Link entre émulsifiants et diabète : une réalité préoccupante

L’épidémie silencieuse de diabète de type 2 continue de prendre de l’ampleur, et une équipe française a peut-être découvert un nouveau coupable potentiel pour cette maladie complexe selon une étude récente : les émulsifiants présents dans de nombreux aliments ultra-transformés que nous consommons quotidiennement.

Les émulsifiants : sous le feu des projecteurs

Ces additifs omniprésents améliorent l’apparence, la conservation, le goût et la texture de nombreux aliments que nous consommons régulièrement tels que les desserts, yaourts, glaces, biscottes, plats préparés etc.

Les résultats de cette recherche mettent en lumière la présence de substances telles que le phosphate de tripotassium (E 340) et la gomme de guar (E412), associées à une augmentation respective du risque de diabète de 15% et 11% pour une consommation quotidienne de 500 mg.

Une étude de grande envergure

Cette étude a été menée entre 2009 et 2023 sur “104 139 Français de la cohorte NutriNet-Santé”. Chaque participant a détaillé en ligne tous leurs apports alimentaires sur au moins deux jours, et ces informations ont ensuite été recoupées avec les données de remboursement de médicaments anti-diabétiques. Malgré cela, les chercheurs rappellent que ces résultats sont issus d’une seule étude observationnelle et doivent être reproduits à travers le monde pour établir un lien de cause à effet.

Recommandations : vers une révision de la réglementation nécessaire ?

Les auteurs de l’étude, Mathilde Touvier et Bernard Srour, suggèrent que leurs résultats “donnent des éléments clés pour enrichir le débat sur la réévaluation de la réglementation relative à l’utilisation des additifs dans l’industrie alimentaire, afin de mieux protéger les consommateurs”. Ils appellent à des études approfondies pour mieux comprendre les mécanismes liant ces additifs émulsifiants et la survenue du diabète de type 2.