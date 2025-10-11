Un gastro-entérologue dévoile trois erreurs à éviter pour préserver votre santé digestive

Un gastro-entérologue partage ses conseils essentiels pour préserver la santé digestive. Il met en garde contre trois habitudes courantes qui peuvent fragiliser le système digestif et propose des recommandations concrètes pour adopter de meilleurs réflexes au quotidien.

Tl;dr Évitez le laxatif Colace, inefficace selon des études.

Méfiez-vous de l’usage prolongé d’anti-inflammatoires comme l’Ibuprofène.

Ne négligez jamais les troubles de la déglutition.

Des conseils digestifs qui interpellent

Qui n’a jamais été tenté par une solution rapide pour soulager un inconfort intestinal ? Pourtant, certains réflexes largement répandus mériteraient d’être remis en question. C’est le message que souhaite faire passer le gastro-entérologue Dr Joseph Salhab, connu sur Instagram sous le pseudonyme « thestomachdoc ». Sa vidéo, visionnée plus de 570 000 fois et cumulant plus de 11 000 mentions « J’aime », suscite un véritable engouement autour de la santé digestive.

L’inefficacité du Colace pointée du doigt

Premier conseil étonnant du spécialiste : ne jamais avoir recours au Colace, marque commerciale du docusate sodique, pour traiter la constipation. Selon le Dr Salhab, « les études montrent que ce laxatif n’est pas plus efficace qu’un placebo ». Les recommandations s’orientent plutôt vers une hygiène de vie adaptée : augmenter son apport en fibres (notamment grâce au psyllium), privilégier des fruits comme le kiwi – qu’il consomme quotidiennement –, s’hydrater régulièrement et pratiquer une activité physique.

Médicaments à manier avec précaution

L’autre mise en garde concerne certains anti-inflammatoires, comme l’Ibuprofène et le Naproxène. L’usage prolongé de ces médicaments n’est pas anodin : « J’ai vu trop de cas d’ulcères hémorragiques chez mes patients suite à leur utilisation chronique, souvent sans que ces derniers sachent qu’ils fluidifient aussi le sang », explique-t-il. Les données scientifiques viennent appuyer cet avertissement : une étude parue dans Clinical Medicine rappelle que les AINS peuvent entraîner des complications graves telles que des saignements digestifs ou des ulcères gastroduodénaux.

Troubles de la déglutition : ne jamais faire l’autruche

Le dernier point du médecin concerne les difficultés à avaler. Un symptôme à prendre très au sérieux : ignorer ce signal peut retarder la prise en charge d’affections parfois sévères. Le Dr Salhab recommande vivement, face à un trouble persistant, de solliciter rapidement une gastroscopie (Endoscopie haute), afin d’en déterminer la cause précise.

Pour récapituler ces recommandations essentielles :

Bannissez les solutions inefficaces comme certains laxatifs grand public.

Soyez vigilants face aux effets secondaires des médicaments courants.

N’attendez pas pour consulter si un symptôme digestif persiste.

Il vaut mieux écouter les signaux de son corps et privilégier la prévention aux remèdes miracles souvent décevants.