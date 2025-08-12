Prendre une douche juste après le repas : un coach explique les effets sur la digestion

Un coach en mode de vie met en garde contre l’habitude de se doucher juste après avoir mangé. Cette pratique pourrait perturber le processus digestif, avec des conséquences souvent méconnues sur le bien-être et la santé digestive.

Tl;dr Se doucher après un repas ralentit la digestion.

Attendre 90 à 120 minutes favorise l’absorption des nutriments.

Changer cette habitude améliore le confort digestif.

L’impact méconnu de la douche post-repas

Nombreux sont ceux qui apprécient une douche relaxante après avoir mangé, croyant y trouver un regain de fraîcheur. Pourtant, cette routine anodine pourrait s’avérer néfaste pour notre digestion. C’est du moins ce qu’alerte le lifestyle coach Luke Coutinho, récemment sur Instagram, en soulignant que se doucher juste après un repas détourne le corps de ses fonctions digestives essentielles.

Le mécanisme : quand la douche perturbe la digestion

Au cœur du processus digestif, le corps oriente en priorité le flux sanguin vers l’estomac et les intestins afin de décomposer et d’absorber les nutriments. Or, sous l’effet d’une douche chaude, cette circulation sanguine se dirige vers la peau pour réguler la température corporelle, privant ainsi le système digestif du soutien nécessaire. À l’inverse, une douche froide contracte les vaisseaux et restreint encore davantage cet afflux sanguin vital. Ce phénomène s’avère particulièrement problématique pour les personnes souffrant de troubles digestifs comme le syndrome de l’intestin irritable, les reflux acides ou la constipation chronique.

Par ailleurs, l’exposition soudaine à une eau très chaude ou très froide oblige également l’organisme à consacrer son énergie à l’équilibre thermique, au détriment du bon déroulement de la digestion. Sur le long terme, répéter cette erreur pourrait compromettre l’absorption des nutriments et accentuer certaines inflammations.

Changer ses habitudes : les bons réflexes à adopter

Pour préserver son système digestif, quelques ajustements suffisent dans le quotidien :

Privilégier la douche avant les repas , surtout avant un déjeuner ou dîner copieux.

, surtout avant un déjeuner ou dîner copieux. Attendre entre 90 et 120 minutes après avoir mangé avant de se doucher, pour laisser aux enzymes et aux intestins le temps de faire leur travail.

avant de se doucher, pour laisser aux enzymes et aux intestins le temps de faire leur travail. En cas d’impossibilité d’attendre, limiter ces douches post-repas à des situations exceptionnelles.

Cette fenêtre temporelle offre au corps toutes les chances d’optimiser l’assimilation des vitamines et minéraux, tout en évitant la sensation désagréable de lourdeur ou de fatigue postprandiale. Des gestes simples qui, mis bout à bout, contribuent à améliorer durablement son bien-être digestif.

Mieux comprendre pour mieux agir

Changer une habitude aussi ancrée demande parfois un effort de réorganisation : pourquoi ne pas privilégier la douche matinale ou profiter du temps qui suit un repas pour s’adonner à une marche légère ? Finalement, comme le rappelle Luke Coutinho, ce sont souvent ces micro-changements réfléchis qui produisent les effets les plus durables sur la santé digestive et l’énergie au quotidien.