Hydratez-vous mieux et ménagez votre digestion grâce à l’astuce étonnante de « mâcher l’eau »

Une nouvelle habitude, consistant à « mâcher » l’eau plutôt qu’à l’avaler rapidement, attire l’attention. Cette pratique pourrait favoriser une meilleure hydratation et contribuer au bien-être digestif, selon plusieurs observations récentes.

Un nouveau geste : la « mastication de l’eau » intrigue les experts

Changer sa manière de boire pourrait-il transformer notre santé digestive ? La question se pose alors que le rituel du grand verre d’eau avalé d’un trait est remis en cause par certains spécialistes du bien-être. Depuis quelque temps, une tendance baptisée « chewing water », ou « mastication de l’eau », circule dans les discussions nutritionnelles et suscite la curiosité. Selon ses adeptes, ce geste simple – prendre de petites gorgées, garder l’eau quelques secondes en bouche avant d’avaler – favoriserait un meilleur confort digestif et une hydratation plus efficace.

L’avis des spécialistes et le rôle essentiel de la salive

Ce mouvement n’est pas sans fondement. Une publication scientifique sur Taylor & Francis Online met en lumière le rôle du mélange entre salive et aliments dans la digestion. Même si cette étude cible d’abord les solides, certains nutritionnistes avancent que laisser l’eau séjourner brièvement dans la bouche permettrait à la salive d’activer des signaux digestifs essentiels. Ainsi, siroter lentement éviterait le fameux effet « ballon » ou l’inconfort ressenti après avoir bu trop rapidement. De plus, il est suggéré que cela limiterait l’envie pressante d’uriner et aiderait le corps à mieux absorber l’eau, plutôt que de simplement l’éliminer.

Bénéfices supposés et précautions à retenir

Pour ceux qui souffrent régulièrement de reflux acide ou de sensibilité au froid, cette approche se révèle particulièrement appréciée. Les spécialistes digestifs soulignent que la salive contient des enzymes aidant à apaiser la gorge et faciliter la déglutition : un vrai atout pour qui redoute les sensations désagréables après une hydratation trop rapide. Toutefois, il convient de rester prudent : malgré un engouement notable et des témoignages encourageants, aucune étude n’a encore validé scientifiquement tous les bienfaits prêtés à cette méthode.

Si la curiosité vous pousse à expérimenter ce réflexe, voici quelques conseils pratiques :

Sirotez au lieu d’avaler d’un seul coup ;

Laissez reposer trois à cinq secondes en bouche ;

Privilégiez une eau à température ambiante ;

Dosez votre consommation sur toute la journée.

Adopter la « mastication de l’eau » s’inscrit dans une démarche globale : ralentir pour écouter davantage les signaux envoyés par son corps. Peut-être qu’un simple changement dans notre façon de boire suffit parfois à améliorer durablement notre bien-être hydrique – quitte à bousculer quelques habitudes tenaces.