Une étude révèle que le régime cétogène pourrait prévenir diverses maladies cérébrales

Selon une récente étude, le régime cétogène pourrait jouer un rôle protecteur face à plusieurs maladies cérébrales. Les chercheurs mettent en avant des bénéfices potentiels de cette alimentation pauvre en glucides pour la santé du cerveau.

Tl;dr Le régime keto pourrait protéger contre les maladies neurodégénératives.

Des bénéfices observés, mais surtout dans des études animales.

Effets secondaires et faisabilité restent des défis majeurs.

Un espoir préventif, mais sous conditions

Depuis quelques années, le régime cétogène, plus connu sous le nom de régime « keto », intrigue autant qu’il divise. Dernièrement, une équipe de chercheurs de l’Université de Coimbra au Portugal s’est penchée sur la question en analysant plusieurs dizaines d’études portant sur ce mode d’alimentation riche en lipides et pauvre en glucides. Leur objectif : évaluer ses effets sur les maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer, de Parkinson ou encore celle de Huntington.

Mécanismes biologiques et pistes thérapeutiques

Au cœur du débat, un mécanisme biologique bien particulier : le passage à l’état de cétose. Lorsque le corps manque de glucides, il puise alors son énergie dans les graisses via la production de corps cétoniques. Ce métabolisme alternatif permettrait non seulement une perte de poids rapide — raison première pour laquelle ce régime est plébiscité — mais aussi une forme de protection cérébrale. Selon diverses recherches résumées par l’équipe portugaise, ces corps cétoniques offriraient aux neurones une source d’énergie «d’urgence» en cas de déficit glucidique, contribuant ainsi à restaurer leur stabilité. D’autres résultats expérimentaux pointent vers une réduction possible de l’inflammation (notamment chez la souris atteinte de Parkinson ou de sclérose en plaques), une stimulation du processus d’autophagie, et même une amélioration du microbiote intestinal favorable à la santé cérébrale.

Bénéfices à nuancer : prudence et limites actuelles

Toutefois, cette perspective séduisante demeure à manier avec précaution. Pour l’essentiel, les travaux recensés concernent des modèles animaux ; les applications cliniques chez l’humain restent donc encore largement théoriques. Les scientifiques préviennent : « des lacunes importantes persistent quant aux effets à long terme, à la sécurité et à la faisabilité clinique du régime cétogène ». La réalité quotidienne complique aussi sa généralisation : observance difficile (le respect strict du régime étant rarement tenable sur la durée) et effets secondaires notables figurent parmi les obstacles majeurs.

À titre d’exemple :

Constipation , insomnies ou hausse du cholestérol ont été rapportés.

, insomnies ou hausse du cholestérol ont été rapportés. Sur le long terme, risques accrus de diabète type 2 et maladies cardiaques.

Bilan scientifique actuel et perspectives

En somme, ce travail de synthèse permet surtout d’établir un état des lieux objectif : oui, le lien entre régime keto et meilleure santé cérébrale semble soutenu par un faisceau d’indices encourageants — mais toute conclusion hâtive serait imprudente. De nouvelles études cliniques sont attendues pour mieux cerner qui pourraient réellement bénéficier d’une telle approche métabolique sans s’exposer à des conséquences délétères. En attendant, prudence reste mère de sûreté face à cette piste prometteuse… mais encore semée d’inconnues.