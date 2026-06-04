Une vaste étude dévoile le véritable facteur clé de la santé cardiaque, au-delà des régimes low-carb ou low-fat

Une vaste étude remet en question les idées reçues sur l’alimentation et la santé cardiaque, montrant qu’aucun régime pauvre en glucides ou en graisses ne se distingue vraiment pour protéger le cœur, selon les données recueillies.

Tl;dr La qualité des aliments prime sur la quantité de lipides ou glucides.

Les régimes variés et riches en végétaux réduisent les risques cardiaques.

Éviter les aliments ultra-transformés reste essentiel pour le cœur.

Ce que révèle une étude de longue haleine sur l’alimentation et le cœur

Face à la question récurrente des meilleurs régimes pour protéger le cœur, une vaste étude menée par des chercheurs en santé publique de l’Harvard University vient, semble-t-il, bousculer certains préjugés. Plutôt que d’insister sur la réduction des glucides ou des lipides, les conclusions invitent à repenser notre regard : tout se jouerait dans la qualité réelle des produits consommés.

Des chiffres impressionnants, mais un profil particulier

Durant trois décennies, près de 200 000 professionnels de santé américains ont accepté de détailler leurs habitudes alimentaires. Grâce à ce suivi exceptionnel, cumulant plus de 5 millions d’années-personnes, les chercheurs ont pu mettre en lumière que ni la chasse aux pâtes ni celle aux matières grasses n’offre à elle seule une garantie contre les maladies coronariennes. Il faut nuancer : l’étude, reposant sur l’auto-déclaration, concerne des individus plutôt avertis et ayant un meilleur accès aux soins que la moyenne.

L’essentiel : privilégier les ingrédients bruts et diversifiés

Ce qui fait véritablement la différence, selon l’équipe dirigée par le Dr Zhiyuan Wu, c’est une alimentation riche en végétaux variés, céréales complètes et « bons » lipides. Les participants ayant adopté ces principes affichaient non seulement un taux plus élevé de « bon cholestérol », mais aussi moins d’inflammation et de graisses néfastes dans le sang. À l’inverse, même un régime pauvre en sucres ou en graisses perd son intérêt s’il se compose principalement d’aliments ultra-transformés ou riche en protéines animales.

Pour résumer, voici ce qui ressort pour maximiser ses chances de préserver sa santé cardiovasculaire :

S’orienter vers des aliments non transformés et naturels.

Intégrer suffisamment de légumes, fruits et céréales complètes.

Miser sur une diversité de nutriments sans diaboliser une catégorie.

Dépoussiérer le débat : au-delà du « low-fat » versus « low-carb »

Cette synthèse rejoint ainsi une tendance croissante dans la recherche : compter fébrilement calories, glucides ou lipides ne suffirait pas. Le cardiologue Harlan Krumholz, rédacteur en chef du Journal of the American College of Cardiology, souligne que privilégier « les aliments végétaux, céréales complètes et bonnes graisses est associé à une meilleure santé cardiovasculaire ». Plus qu’une bataille entre équipes low-fat ou low-carb, il s’agirait désormais d’accorder toute son attention à ce que contiennent vraiment nos assiettes.