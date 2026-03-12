Pour protéger votre cœur, le choix des aliments prime sur le régime pauvre en glucides ou en graisses

Selon une nouvelle étude, le choix d’aliments sains aurait davantage d’impact sur la santé cardiaque que la seule réduction des glucides ou des lipides, soulignant l’importance de privilégier la qualité nutritionnelle plutôt que de se concentrer uniquement sur un type de régime.

Tl;dr La qualité alimentaire prime sur le type de régime.

Régimes riches en végétaux réduisent le risque cardiaque.

Les aliments raffinés et animaux augmentent ce risque.

Une nouvelle perspective sur les régimes : qualité avant tout

Oubliez un instant le duel entre « faible en glucides » et « faible en matières grasses ». Une étude récente, publiée dans le Journal of the American College of Cardiology, remet en cause la manière dont nous évaluons l’impact des régimes alimentaires sur la santé cardiovasculaire. Selon ces travaux menés auprès de près de 200 000 participants, c’est moins la quantité que la qualité des aliments qui fait réellement la différence pour le cœur.

L’importance d’un choix alimentaire réfléchi

Contrairement aux idées reçues, se contenter de limiter les glucides ou les graisses n’offre pas automatiquement une protection contre les maladies coronariennes. Les chercheurs ont suivi, sur plus de trente ans, majoritairement des professionnels de santé. Résultat : environ 20 000 cas de maladie coronarienne ont été recensés. Ce qui ressort clairement ? Seules les personnes privilégiant des aliments complets – céréales complètes, légumineuses, sources végétales de protéines et de graisses – bénéficiaient d’une réduction significative du risque, autour de 15 %. À l’inverse, ceux optant pour des versions pauvres en glucides ou matières grasses, mais riches en produits raffinés ou animaux voyaient leur risque augmenter.

Quels aliments privilégier ?

Pour y voir plus clair, voici les points clés mis en évidence par cette recherche :

Céréales complètes , légumineuses et végétaux constituent la base d’un régime protecteur.

, légumineuses et végétaux constituent la base d’un régime protecteur. Les aliments transformés comme le pain blanc ou les pâtes industrielles contribuent à accroître le danger.

Les régimes axés sur des apports végétaux favorisent un meilleur taux de HDL (« bon cholestérol ») et limitent les triglycérides.

Mise en perspective et limites à considérer

Néanmoins, il subsiste quelques réserves : l’étude étant observationnelle, elle met en lumière une association sans prouver un lien direct de cause à effet. De plus, l’échantillon – principalement composé de professionnels du secteur médical – pourrait ne pas refléter l’ensemble de la population où les habitudes alimentaires diffèrent parfois sensiblement.

Pour reprendre les mots du cardiologue Carlos Macias, resté extérieur à ces travaux : « Cela clarifie beaucoup d’idées reçues : il ne s’agit pas seulement de réduire ou non un macronutriment particulier, mais bien d’accorder toute son attention à la nature même des aliments consommés. » La conversation évolue donc : désormais, place à la qualité plutôt qu’à la simple restriction.