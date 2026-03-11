Un complément alimentaire quotidien pourrait freiner le vieillissement biologique, selon une étude

Selon une étude récente, la prise quotidienne d’un certain complément alimentaire pourrait contribuer à ralentir le vieillissement biologique. Les chercheurs soulignent un lien potentiel entre ce supplément et un impact positif sur les marqueurs de l’âge cellulaire.

Tl;dr Un essai montre que les multivitamines ralentiraient le vieillissement.

Les résultats concernent surtout les seniors carencés.

L’impact clinique réel reste à confirmer par d’autres études.

Multivitamines : un nouvel espoir face au vieillissement ?

La place des multivitamines dans notre routine santé continue de susciter la controverse scientifique. Pourtant, une équipe menée par le Dr Howard Sesso à Mass General Brigham et Brigham and Women’s Hospital, en collaboration avec la Harvard Medical School, vient d’apporter un éclairage inédit : une supplémentation quotidienne pourrait bel et bien ralentir certains marqueurs du vieillissement biologique, selon les dernières données issues de l’étude américaine COSMOS.

Une étude rigoureuse sur près de 1 000 participants

Dans ce vaste essai contrôlé randomisé, près de mille volontaires âgés en moyenne de 70 ans ont été suivis pendant deux ans. Deux types de suppléments ont été testés : un complexe multivitaminé-multiminéral (MVM) et des flavanols de cacao, chacun comparé à un placebo. Résultat marquant : alors que le cacao n’a montré aucun effet significatif sur les cinq « horloges épigénétiques » mesurées, seule la prise régulière de multivitamines a permis un ralentissement du vieillissement biologique, évalué grâce aux modèles PCPhenoAge et PCGrimAge.

Les chiffres avancés intriguent : une diminution annuelle respectivement de 0,214 année et 0,113 année sur ces horloges chez les participants sous MVM. Ceux présentant initialement un vieillissement accéléré en ont tiré des bénéfices encore plus nets.

L’enjeu des biomarqueurs et les limites actuelles

Ces fameux « clocks », outils récemment adoptés par la recherche sur le vieillissement, analysent des motifs ADN sanguins afin d’estimer l’âge biologique. D’après les chercheurs, interférer avec ces biomarqueurs via une supplémentation pourrait donc améliorer la santé globale. Quelques améliorations complémentaires ont été observées du côté de l’inflammation et des fonctions cognitives.

Mais prudence : malgré cet enthousiasme – l’un des auteurs évoque même que « sauver une année d’espérance de vie saine pourrait représenter 38 000 milliards de dollars pour la société américaine » –, tous appellent à élargir échantillon et durée d’observation avant toute recommandation généralisée.

Scepticisme persistant… mais avancée réelle

Certaines voix extérieures restent réservées quant au potentiel réel d’allongement de la « durée de vie ». Les professeurs Calen Ryan et Daniel Belsky, non impliqués dans l’étude, jugent néanmoins cette publication comme « une avancée majeure pour le domaine des compléments alimentaires ».

À noter enfin : malgré quelques liens financiers entre auteurs et industrie du complément alimentaire, l’essai a été supervisé en toute indépendance sous financement public majeur (National Institutes of Health). Si vous envisagez une cure de multivitamines pour rester jeune, il faudra donc patienter avant d’y voir clair… mais le débat promet de durer.