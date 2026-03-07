Adopter cette règle de 3 heures avant le coucher favoriserait tension et glycémie saines

Respecter un intervalle de trois heures avant le coucher pourrait favoriser la régulation de la pression artérielle et du taux de sucre dans le sang, selon des experts qui recommandent d’adopter ce simple geste pour préserver sa santé cardiovasculaire et métabolique.

Tl;dr Jeûner 3 h avant le coucher améliore la santé cardiométabolique.

Un jeûne nocturne de 13 à 16 h offre des bénéfices.

Manger tard perturbe les processus préparant le corps au sommeil.

Des habitudes alimentaires sous la loupe

La question de l’impact du moment où l’on mange sur la santé cardiométabolique s’invite de plus en plus dans le débat scientifique. Si l’on savait déjà que la qualité des aliments joue un rôle clé, une étude récente publiée dans la revue Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology met désormais l’accent sur l’importance du timing. Selon les travaux coordonnés par Daniela Grimaldi, chercheuse à la Northwestern University Feinberg School of Medicine, retarder son dernier repas et respecter un jeûne nocturne d’au moins trois heures avant de se coucher pourrait améliorer divers marqueurs essentiels.

Des résultats encourageants, mais à nuancer

L’équipe de Grimaldi a suivi pendant près de deux mois 39 adultes en situation de surpoids ou d’obésité, répartis en deux groupes : l’un jeûnait entre 13 et 16 heures chaque nuit, tandis que l’autre limitait ce jeûne à 11-13 heures. Les volontaires étaient invités à cesser de manger et à baisser la lumière trois heures avant leur horaire habituel de sommeil, chaque participant adaptant ces recommandations à ses propres rythmes. À la clé : ceux qui prolongeaient leur période de jeûne nocturne affichaient une meilleure tension diastolique, une tolérance au glucose renforcée, un fonctionnement plus efficace de l’insuline ainsi qu’une fréquence cardiaque et un taux de cortisol réduits durant la nuit.

Manger tard : des conséquences réelles ?

L’explication avancée par les chercheurs paraît simple : grignoter tardivement viendrait perturber les mécanismes physiologiques qui préparent normalement le corps au repos – montée de mélatonine, baisse du métabolisme et ralentissement du système nerveux. Selon Sabrina Islam, cardiologue à la Temple University’s Lewis Katz School of Medicine, « le bénéfice observé n’est pas seulement lié à la durée du jeûne, mais aussi au moment choisi pour cesser de manger ».

Voici quelques bonnes pratiques issues des conclusions :

Dîner trois heures avant le coucher .

. Cibler un jeûne nocturne compris entre 13 et 16 h .

. S’adapter progressivement à ces nouveaux horaires.

Avis d’experts et limites méthodologiques

Toutefois, des précautions s’imposent. La plupart des participants étaient des femmes, ce qui limite une généralisation rapide – les différences hormonales influençant potentiellement les résultats. De plus, la durée limitée (7,5 semaines) ne permet pas d’évaluer les effets sur le long terme. Avant d’adopter ce type de routine alimentaire, l vaut mieux donc consulter un médecin – surtout si l’on souffre déjà de troubles métaboliques ou cardiovasculaires. Comme le rappelle sobrement Sabrina Islam, « personnaliser ces recommandations selon les profils individuels maximise leurs chances d’efficacité ».