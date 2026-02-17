Le bruit rose pourrait nuire à la qualité de votre sommeil

Une récente étude met en lumière les effets potentiellement néfastes du bruit rose sur la qualité du sommeil, remettant en question son utilisation fréquente pour favoriser l’endormissement et le repos nocturne.

Des illusions sonores mises à mal par la science

Pendant des années, le bruit rose a été vanté comme un remède miracle contre les nuits agitées. Comparable au bruissement d’une cascade ou d’une pluie douce, il promettait de masquer les nuisances extérieures et de faciliter l’endormissement. Pourtant, une équipe de chercheurs menée par l’Université de Pennsylvanie, épaulée par des collègues européens et canadiens, remet aujourd’hui en question cette certitude solidement ancrée.

Une étude en laboratoire sur le sommeil

Pour évaluer les effets réels de ce « calme » sonore, 25 adultes volontaires, âgés de 21 à 41 ans et sans antécédent de troubles du sommeil ni usage habituel de bruits d’ambiance, ont accepté de dormir sept nuits consécutives dans un laboratoire. Après une première nuit d’acclimatation en silence, chacun a expérimenté différentes ambiances sonores : bruit rose seul, bruits environnementaux (circulation, avions, pleurs), combinaison des deux, ou bien encore utilisation de bouchons d’oreilles. L’ordre était aléatoire selon les groupes.

Sous le masque du sommeil paisible : moins de REM et plus de réveils

Les résultats surprennent : dès que le bruit rose était diffusé — même à seulement 50 décibels — la durée moyenne du sommeil paradoxal (REM sleep) chutait nettement (près de 19 minutes perdues par nuit comparé aux nuits calmes). L’exposition conjointe au bruit rose et aux bruits extérieurs accentuait encore cette tendance : diminution du sommeil profond (N3) comme du REM et allongement du temps passé éveillé durant la nuit. Les questionnaires soumis aux participants ainsi que les tests cognitifs et cardiovasculaires menés avant et après chaque nuit confirmaient une altération globale de la qualité du repos.

Voici les faits saillants observés :

Diminution marquée des phases essentielles du sommeil (REM et N3).

Sensibilité accrue lorsque plusieurs sources sonores étaient combinées.

L’utilisation des bouchons d’oreilles semblait neutraliser ces effets négatifs.

Pistes pour la suite et appels à la prudence

« Le sommeil paradoxal est crucial pour la mémoire, l’équilibre émotionnel et le développement cérébral », rappelle le chercheur principal Mathias Basner. Face à ces constats préoccupants — surtout chez les enfants dont le cerveau se façonne activement — il invite à la vigilance : « L’usage généralisé des sons larges bandes mérite d’être réévalué, notamment chez les plus vulnérables ». Les chercheurs appellent également à approfondir ces travaux sur différentes populations et sur le long terme afin de mieux cerner les risques liés au recours quotidien au bruit rose ou blanc pendant la nuit.

Si l’idée d’un fond sonore apaisant séduit toujours autant, l’évidence scientifique penche aujourd’hui vers plus de prudence.