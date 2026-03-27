Selon une étude, ce régime spécifique pourrait retarder le vieillissement cérébral de plus de deux ans

Selon une récente étude, un régime alimentaire spécifique serait associé à un ralentissement du vieillissement cérébral. Les chercheurs estiment que ce mode d’alimentation pourrait préserver les fonctions cognitives et retarder le déclin mental de plus de deux ans.

Tl;dr La MIND diet ralentit le vieillissement cérébral.

Moins de perte de matière grise observée chez les adeptes.

Des résultats nuancés, mais prometteurs pour la prévention.

Un régime alimentaire qui intrigue la recherche

Difficile aujourd’hui d’ignorer l’impact de l’alimentation sur la santé du cerveau. Une récente étude menée par une équipe internationale dirigée par la Zhejiang University School of Medicine en Chine vient d’apporter un nouvel éclairage à ce sujet : le fameux régime MIND, une adaptation personnalisée du régime méditerranéen, serait associé à un vieillissement cérébral plus lent. Près de 1 650 adultes d’âge moyen et avancé ont vu leurs habitudes alimentaires scrutées et corrélées, sur environ douze ans, à des images cérébrales issues d’IRM.

Matière grise préservée, cerveau moins altéré

Chez les participants dont le régime ressemblait le plus au modèle MIND, les scientifiques ont observé un phénomène frappant : la perte de matière grise – essentielle pour les fonctions cognitives comme la mémoire et la prise de décision – semblait nettement ralentie. Autre signal encourageant, ces individus présentaient aussi une moindre expansion des ventricules cérébraux, souvent signe d’une atrophie du cerveau. Selon les analyses, suivre assidûment ce régime équivaudrait à freiner le vieillissement cérébral de près de deux ans et demi sur la période étudiée.

Le MIND : entre Méditerranée et prévention cognitive

Pour mieux comprendre, rappelons que le régime MIND combine les forces du célèbre modèle méditerranéen (richesse en plantes, noix, poisson, peu de viande rouge) et du plan DASH, conçu pour lutter contre l’hypertension via fruits, légumes ou produits laitiers allégés. Les chercheurs précisent dans leur article : « Les aliments recommandés par le MIND, riches en antioxydants comme les baies ou en protéines nobles telles que la volaille, pourraient réduire le stress oxydatif et protéger les neurones. »

En revanche :

Aliments frits et industriels semblent aggraver l’inflammation cérébrale ;

et industriels semblent aggraver l’inflammation cérébrale ; L’association inattendue entre fromages – habituellement à limiter – et préservation cérébrale interpelle encore.

Nouvelles pistes, mais prudence nécessaire

Si la corrélation est nette entre alimentation type MIND et ralentissement du vieillissement du cerveau, la causalité reste à confirmer. Certains paramètres comme le sommeil ou la génétique n’ont pu être pris en compte. Par ailleurs, toute généralisation appelle à une certaine réserve, car chaque individu réagit différemment ; l’effet bénéfique constaté ici pourrait ne pas s’appliquer uniformément.

Cependant, face à l’augmentation mondiale des maladies neurodégénératives telles qu’Alzheimer, promouvoir ce modèle alimentaire pourrait bien représenter une piste accessible pour préserver nos facultés cognitives en vieillissant. Les chercheurs concluent : « De futurs travaux plus larges et diversifiés seront nécessaires pour préciser ces effets sur le long terme. »