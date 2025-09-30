Une récente étude révèle qu’un régime alimentaire répandu peut effacer certains souvenirs

Une récente étude révèle qu’une alimentation répandue pourrait avoir un impact significatif sur la mémoire. Les chercheurs mettent en lumière le lien préoccupant entre certaines habitudes alimentaires courantes et une possible dégradation des capacités mnésiques.

Tl;dr Un régime riche en graisses altère la mémoire.

Ce régime perturbe l’autophagie, essentielle aux neurones.

Des interventions ciblant l’autophagie pourraient protéger le cerveau.

Quand l’alimentation moderne menace nos souvenirs

À l’heure où les habitudes alimentaires évoluent vers davantage de plats riches en matières grasses, la question de leur impact sur notre cerveau revient avec insistance. Une équipe de chercheurs de l’Université de Chiba, au Japon, vient justement d’apporter un éclairage inédit à ce sujet. Leur étude, publiée dans la revue PLOS Genetics, s’est penchée sur le lien entre un régime alimentaire riche en graisses et la santé cognitive, en utilisant comme modèle la célèbre mouche du vinaigre, ou Drosophila.

L’autophagie, ce mécanisme cellulaire oublié mais crucial

L’un des points centraux de cette recherche réside dans la notion d’autophagie. Il s’agit d’un processus de recyclage interne qui garantit le bon fonctionnement et la longévité des cellules neuronales. Or, les scientifiques ont constaté que chez les mouches soumises à une alimentation grasse durant une semaine, cette autophagie était profondément perturbée, notamment lors de la fusion entre autophagosomes et lysosomes – deux acteurs essentiels de ce système.

Mémoire sous influence : ce que révèle le modèle Drosophila

La méthodologie retenue avait l’avantage d’allier rigueur et originalité. Les chercheurs ont évalué les capacités mnésiques des mouches à trois moments clés : trois minutes (mémoire immédiate), trois heures (mémoire intermédiaire) et vingt-quatre heures après un apprentissage olfactif (mémoire à long terme). Résultat : seules les mémoires intermédiaire et à long terme se sont révélées significativement dégradées chez les sujets nourris au régime gras, tandis que la mémoire immédiate restait intacte.

Voici quelques autres observations majeures issues de leurs travaux :

Augmentation du taux de glucose et des lipides circulants chez les mouches concernées.

et des lipides circulants chez les mouches concernées. Accumulation lipidique intestinale, signalant une perturbation métabolique globale.

Pistes pour l’avenir et enjeux pour la santé publique

Le professeur Ayako Tonoki, co-auteure principale, souligne que ces effets pourraient ne pas être irréversibles : « Nos résultats suggèrent qu’adopter des interventions favorisant l’autophagie – par exemple l’exercice physique ou le jeûne intermittent – pourrait atténuer ces troubles cognitifs liés à l’alimentation. » Son collègue Motoyuki Itoh abonde dans ce sens : « Cibler l’autophagie via des nutriments spécifiques ou des agents thérapeutiques pourrait préserver les fonctions cérébrales au fil du vieillissement. »

Au-delà du constat scientifique, ce travail offre donc une perspective porteuse d’espoir pour mieux comprendre – et peut-être prévenir – certaines formes précoces de déclin cognitif liées à nos choix nutritionnels contemporains.