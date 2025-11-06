Les bactéries intestinales suspectées d’être la vraie cause des crises cardiaques

Des recherches récentes mettent en lumière le rôle des bactéries intestinales dans le déclenchement des crises cardiaques, remettant en question la place centrale traditionnellement accordée au cholestérol. La communauté scientifique s’interroge sur ce changement de paradigme.

Tl;dr Le microbiote intestinal influence la santé cardiovasculaire.

Certains microbes favorisent ou protègent des maladies cardiaques.

Alimentation et probiotiques améliorent l’équilibre microbien.

Quand les bactéries du ventre s’invitent dans la santé du cœur

Longtemps considérée comme un simple auxiliaire de notre digestion, la communauté bactérienne vivant dans notre intestin — le microbiote intestinal — s’impose aujourd’hui au centre des débats sur la santé cardiovasculaire. Une synthèse parue dans le European Journal of Cardiovascular Medicine vient bousculer les certitudes : selon les chercheurs, les milliards de microbes tapis dans nos entrailles joueraient un rôle déterminant dans l’apparition de maladies cardiaques, parfois même chez des personnes sans facteur de risque traditionnel.

L’axe intestin-cœur, un lien méconnu mais fondamental

À mesure que progresse la recherche, la notion d’axe intestin-cœur prend forme. Non seulement ces micro-organismes produisent des substances chimiques susceptibles d’agir sur le cholestérol ou l’inflammation, mais certains composés, tels que le TMAO (triméthylamine N-oxyde), issus de la dégradation d’aliments riches en choline (œufs, viande rouge), peuvent favoriser la formation de caillots et accélérer l’athérosclérose. À l’inverse, lorsque le microbiote est riche en bactéries bénéfiques et en fibres alimentaires, il génère des acides gras à chaîne courte (SCFA) qui soutiennent la fonction vasculaire et réduisent l’inflammation.

Des études révèlent aussi qu’un déséquilibre microbien — cette fameuse dysbiose — altère la barrière intestinale. Résultat : des molécules inflammatoires comme les LPS passent dans le sang, déclenchant une inflammation silencieuse délétère pour les artères.

Diversifier son assiette pour prendre soin de ses artères

Face à ces découvertes, plusieurs leviers émergent pour agir sur cet écosystème invisible. Les experts recommandent ainsi :

Miser sur une alimentation variée et riche en fibres (fruits, légumes, céréales complètes) pour nourrir les « bonnes » bactéries ;

Soutenir l’équilibre microbien via des probiotiques (souches de Lactobacillus, Bifidobacterium) et prébiotiques naturels (ail, banane…)

Limiter produits transformés et excès de viandes grasses pour réduire la production de composés nuisibles comme le TMAO.

Quelques études expérimentales évoquent même l’intérêt d’approches plus audacieuses telles que la transplantation fécale. Mais celles-ci restent au stade exploratoire.

Bactéries : sentinelles insoupçonnées du cœur ?

Cette nouvelle compréhension bouleverse la vision classique d’une maladie cardiaque guidée par le seul cholestérol ou les antécédents familiaux. Le microbiote apparaît non plus comme un spectateur passif, mais comme un acteur influent du risque cardiovasculaire. Certes, beaucoup reste à élucider – entre autres sur les différences interindividuelles – mais déjà une évidence se dessine : préserver l’équilibre microbien pourrait bien devenir un levier majeur pour protéger nos cœurs. La prochaine révolution cardiologique se joue-t-elle… dans notre ventre ?