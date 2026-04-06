Des chercheurs misent sur la stimulation du nerf vague pour préserver la mémoire

Des chercheurs étudient la stimulation du nerf vague comme piste prometteuse pour préserver la mémoire. Cette approche innovante suscite l'intérêt de la communauté scientifique, qui y voit un potentiel pour lutter contre le déclin cognitif lié à l’âge.

Tl;dr Les premiers signes d’Alzheimer apparaissent dès l’âge adulte.

Le locus coeruleus joue un rôle clé dans la maladie.

La stimulation du nerf vague montre un potentiel thérapeutique.

Le « blue spot » au centre de l’attention scientifique

À rebours des idées reçues, les premiers marqueurs de la maladie d’Alzheimer se manifestent bien avant l’apparition des symptômes classiques liés à l’âge. Les changements cérébraux débutent parfois dès la trentaine, insidieusement, dans une minuscule structure du tronc cérébral : le locus coeruleus. Cette région, surnommée « blue spot », se distingue par sa production de neuromélanine et constitue le principal réservoir de noradrénaline du cerveau. Or, cette molécule s’avère essentielle pour la vigilance, la mémoire et même le bon fonctionnement immunitaire.

L’impact silencieux des enchevêtrements de tau

Des années avant tout diagnostic, des protéines tau altérées commencent à s’accumuler dans le locus coeruleus, affectant petit à petit les neurones qui y résident. Fait troublant : ce phénomène touche presque tout le monde à divers degrés, mais il s’avère plus marqué chez les personnes développant une démence. Plusieurs travaux établissent aujourd’hui un lien entre ce dépôt précoce et l’apparition ultérieure de troubles mnésiques caractéristiques d’Alzheimer. Garder cette région cérébrale en bonne santé pourrait donc représenter une stratégie préventive prometteuse.

Nerf vague : nouvelle piste thérapeutique ?

Un autre acteur intrigue les chercheurs : le nerf vague, vaste autoroute entre cerveau et organes internes. Les connexions qu’il entretient avec le locus coeruleus laissent penser qu’une intervention ciblée pourrait influencer favorablement l’évolution de la maladie. Déjà utilisée pour traiter épilepsie, migraines ou dépression, la stimulation du nerf vague (VNS) consiste généralement à implanter un petit appareil délivrant des impulsions électriques. Plus récemment, des dispositifs non-invasifs sont apparus pour cibler ce nerf par la peau du cou ou de l’oreille.

Parmi les bénéfices relevés :

Diminution des troubles de l’humeur et amélioration cognitive chez certains patients.

Soutien possible à la mémoire lors des premiers stades d’Alzheimer.

L’espoir naissant de la stimulation électrique

Des essais menés sur des adultes présentant une déficience cognitive légère ont révélé que quelques mois de VNS pouvaient entraîner un regain notable de mémoire et de fonctions intellectuelles. Même chez les sujets jeunes et en bonne santé, une seule séance a parfois permis d’observer une amélioration sur certains tests mémoriels. Reste que cette approche demeure expérimentale : les résultats sont encourageants, mais appellent encore confirmation sur un large échantillon. Pourtant, ces avancées alimentent l’espoir d’un jour ralentir – voire prévenir – certains symptômes dévastateurs associés au vieillissement cérébral et à la maladie d’Alzheimer.