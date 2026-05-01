Quatre compléments à l’origine de troubles digestifs, d’hypertension et de lésions hépatiques

Certains compléments alimentaires, souvent pris pour améliorer la santé, peuvent au contraire provoquer divers problèmes : troubles digestifs, hausse de la tension artérielle ou atteintes hépatiques figurent parmi les effets indésirables associés à quatre d’entre eux.

Tl;dr Certains suppléments sont dangereux pour la santé.

Kava, kratom, millepertuis et extrait de thé vert à éviter.

Consultez un médecin avant toute prise de compléments.

L’essor des compléments alimentaires : attention aux dérives

Dans notre société où le bien-être occupe une place croissante, l’utilisation de compléments alimentaires s’est généralisée. Un phénomène que l’on observe désormais partout : chacun compare sa « liste » de pilules et poudres, espérant optimiser sa santé. Pourtant, cette quête du mieux-être peut tourner court si l’on ignore les dangers cachés derrière certains produits. Il est facile d’oublier que chaque organisme a ses propres besoins et tolérances ; ce qui fonctionne pour l’un peut s’avérer risqué, voire toxique, pour l’autre.

Suppléments à risque : tour d’horizon

Parmi les substances qu’il convient d’éviter, quatre noms se détachent nettement. Voici ceux dont la réputation n’est plus à faire… du moins sur le plan des alertes sanitaires :

Kava , originaire d’Océanie, est souvent vanté pour ses effets relaxants. Mais sa consommation a été interdite dans plusieurs pays européens après que des études – notamment publiée dans le British Journal of Clinical Pharmacology – ont démontré une toxicité hépatique préoccupante. Une centaine de cas graves de lésions du foie lui ont déjà été attribués.

, originaire d’Océanie, est souvent vanté pour ses effets relaxants. Mais sa consommation a été interdite dans plusieurs pays européens après que des études – notamment publiée dans le British Journal of Clinical Pharmacology – ont démontré une toxicité hépatique préoccupante. Une centaine de cas graves de lésions du foie lui ont déjà été attribués. Kratom , un arbre tropical d’Asie du Sud-Est, continue de séduire aux États-Unis malgré les avertissements répétés de la FDA. Employé pour lutter contre l’anxiété ou la douleur, il expose néanmoins à des risques majeurs : toxicité hépatique, troubles neurologiques, dépendance et même décès dans certains cas.

, un arbre tropical d’Asie du Sud-Est, continue de séduire aux États-Unis malgré les avertissements répétés de la FDA. Employé pour lutter contre l’anxiété ou la douleur, il expose néanmoins à des risques majeurs : toxicité hépatique, troubles neurologiques, dépendance et même décès dans certains cas. Millepertuis (St. John’s Wort) , souvent présenté comme antidépresseur naturel, n’a pas su convaincre la recherche clinique. Des essais publiés dans JAMA révèlent une efficacité comparable au placebo et pointent des interactions dangereuses avec des médicaments essentiels comme la pilule contraceptive ou certains anticoagulants.

, souvent présenté comme antidépresseur naturel, n’a pas su convaincre la recherche clinique. Des essais publiés dans JAMA révèlent une efficacité comparable au placebo et pointent des interactions dangereuses avec des médicaments essentiels comme la pilule contraceptive ou certains anticoagulants. L’extrait de thé vert, malgré son image saine et naturelle, pose problème lorsqu’il est consommé sous forme concentrée. Selon le NIDDK américain et le Dr David Seres (Columbia University Medical Center), ingérer en une fois l’équivalent de plusieurs litres de thé peut entraîner des lésions hépatiques sévères, parfois irréversibles.

L’individualisation avant tout

Si la tentation est grande de tester ce qui « marche chez les autres », prudence reste mère de sûreté. Les réactions individuelles diffèrent fortement face aux substances actives contenues dans ces compléments. Autrement dit, vouloir systématiquement enrichir son quotidien en vitamines ou extraits végétaux sans avis médical expose à des conséquences inattendues.

Prendre conseil avant d’agir

Un conseil unanimement partagé par les professionnels, il faut impérativement consulter un professionnel qualifié avant toute nouvelle supplémentation. Comme le rappelle le National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, « plus n’est pas toujours mieux » en matière de compléments. Privilégier la modération et l’information fiable demeure la meilleure garantie pour préserver sa santé.