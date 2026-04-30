Bain de bouche : un risque pour le cœur ? Ce que la science révèle

L'utilisation régulière de bain de bouche suscite des interrogations quant à ses effets potentiels sur la santé cardiaque. Tour d’horizon des données actuelles pour comprendre si ce geste quotidien comporte réellement des risques pour le cœur.

Tl;dr Les bains de bouche puissants perturbent certaines bactéries bénéfiques.

L’impact sur la pression artérielle dépend du type utilisé.

Une bonne hygiène bucco-dentaire reste prioritaire pour la santé.

Pression artérielle et bactéries buccales : une relation inattendue

Depuis quelque temps, des vidéos circulant sur les réseaux sociaux avancent que l’utilisation de bains de bouche pourrait nuire à la santé cardiovasculaire, en particulier en faisant grimper la pression artérielle. À l’origine de cette inquiétude : l’idée que ces produits élimineraient des bactéries « utiles » impliquées dans le métabolisme des nitrates, un mécanisme essentiel au maintien de notre système cardiovasculaire.

Notre bouche abrite effectivement un écosystème complexe. Ces communautés bactériennes jouent un rôle clé, notamment en transformant le nitrate contenu dans certains aliments (comme les légumes verts) en nitrite. Ce dernier sera ensuite converti par l’organisme en oxyde nitrique, une molécule reconnue pour ses effets bénéfiques sur la régulation de la tension et le bon fonctionnement musculaire ou cérébral.

Que révèlent réellement les études ?

Plusieurs recherches se sont penchées sur ce lien entre bain de bouche et santé cardiaque. Certaines, certes limitées par leur petite taille d’échantillon, ont mis en évidence une légère hausse de la pression artérielle chez des volontaires utilisant des bains de bouche puissants à base de chlorhexidine. Par exemple :

Une étude avec 19 adultes sains a noté une augmentation modérée après sept jours d’utilisation.

D’autres essais menés auprès de personnes hypertendues ont confirmé cet effet accentué.

Mais il faut nuancer : ces formulations antiseptiques ne sont recommandées qu’à court terme, souvent après des soins dentaires spécifiques. Les bains de bouche courants achetés en grande surface – généralement plus doux et parfois sans alcool – n’ont pas montré d’effet significatif sur la conversion du nitrate ni sur la pression artérielle lors d’essais comparatifs.

L’importance du choix et de l’usage du bain de bouche

Tout porte à croire que le type d’ingrédient actif fait toute la différence. Les solutions contenant du cetylpyridinium chloride peuvent également perturber partiellement le processus bénéfique décrit plus haut. Quant à l’alcool, son rôle n’est pas encore bien cerné ; aucune étude n’a isolé ses effets propres sur le microbiome buccal ou la santé cardiovasculaire.

Pour limiter tout risque inutile, privilégier un bain de bouche adapté à ses besoins reste judicieux. Les produits puissants devraient être réservés aux cas spécifiques sous avis professionnel.

L’hygiène bucco-dentaire : pilier fondamental

Un point rassemble néanmoins l’ensemble des spécialistes : maintenir une bonne hygiène orale demeure essentiel pour préserver non seulement les dents mais aussi la santé globale. Un suivi régulier chez le dentiste, un brossage assidu et le choix raisonné d’un bain de bouche favorisent l’équilibre du microbiome buccal. Comme le montre une vaste revue systématique portant sur plus de 80 études, les maladies chroniques des gencives ou les infections non traitées pèsent davantage sur notre cœur qu’un simple rinçage quotidien.

Avant toute réaction précipitée face aux messages alarmistes circulant en ligne, il vaut mieux s’en tenir aux recommandations établies et consulter un professionnel si besoin.