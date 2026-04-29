Une nouvelle imagerie cérébrale pourrait percer les mystères de la maladie de Parkinson

Une nouvelle technique d’imagerie cérébrale, appelée « zap-and-freeze », offre la possibilité de mieux comprendre les mécanismes de la maladie de Parkinson. Cette avancée pourrait aider à percer les mystères qui entourent cette pathologie neurodégénérative complexe.

Tl;dr Nouvelle méthode « zap-and-freeze » fige l’activité neuronale.

Mécanismes synaptiques détaillés observés chez souris et humains.

Espoirs pour mieux comprendre la maladie de Parkinson.

Un gel instantané de l’activité cérébrale

Ralentir le temps au cœur du cerveau humain : voilà ce que propose une équipe de chercheurs menée par le Johns Hopkins University School of Medicine. Grâce à la méthode innovante dite « zap-and-freeze », ils sont désormais capables de figer l’activité des cellules nerveuses en pleine action, à la milliseconde près. Concrètement, un choc électrique déclenche l’émission d’un signal neuronal, immédiatement stoppé par un refroidissement sous haute pression. L’objectif ? Décortiquer ce qui, habituellement, se déroule à une vitesse trop élevée pour être capté.

Synapses et vésicules : plongée dans l’invisible

Les tests menés sur des tissus cérébraux provenant à la fois de souris et d’humains — en particulier des patients ayant subi une ablation de lésions cérébrales — ont permis d’observer comme jamais auparavant les échanges entre synapses et vésicules. Ces derniers assurent le transfert des signaux chimiques indispensables aux fonctions cognitives essentielles telles que la mémoire ou l’apprentissage. À cet égard, le neuroscientifique Chelsy Eddings souligne que cette approche permet d’obtenir « des informations dynamiques à haute résolution sur la circulation des membranes synaptiques dans du tissu cérébral humain intact ».

Ce n’est pas tout : les chercheurs ont pu assister en direct au phénomène d’endocytose ultrarapide, un mécanisme de recyclage crucial qui se produit en moins de 100 millisecondes. Cette découverte concerne aussi bien les cerveaux murins qu’humains, validant ainsi la pertinence du modèle animal dans la recherche neurologique. Comme le note le biologiste cellulaire Shigeki Watanabe, « le mécanisme moléculaire de cette endocytose est conservé entre souris et humains ».

Nouvelles pistes contre Parkinson

Ces avancées ne se limitent pas à la biologie fondamentale. Comprendre précisément comment fonctionnent synapses et vésicules pourrait ouvrir des pistes majeures face à la maladie de Parkinson, dont on sait que la dégénérescence neuronale est liée à des dysfonctionnements synaptiques complexes. Pour aller plus loin, les scientifiques espèrent obtenir prochainement des échantillons issus de patients opérés, afin d’observer comment ces processus diffèrent lorsque la maladie s’installe.

La démarche inspire un certain optimisme : si les similitudes observées entre espèces se confirment dans le contexte pathologique, il deviendrait envisageable d’identifier — voire corriger — les maillons faibles du dialogue neuronal défaillant. À terme, la technique « zap-and-freeze » pourrait ainsi contribuer à cartographier en temps réel l’activité cérébrale dans ses moindres détails.

Vers une nouvelle cartographie du cerveau malade

À mesure que le nombre de malades croît mondialement, percer ces mystères devient pressant. Les chercheurs insistent toutefois sur la prudence ; entre causes profondes et conséquences visibles de Parkinson, il reste bien des fils à démêler. Mais une chose paraît acquise : explorer le cerveau au millième de seconde près ouvre des horizons inédits pour comprendre – et peut-être réparer – ses circuits les plus intimes.