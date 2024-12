Ce nouveau médicament pourrait stopper le déclin cognitif dans la maladie de Parkinson

Ces recherches offrent un nouvel espoir pour les personnes souffrant de la maladie de Parkinson. Le peptide PNA5 pourrait représenter une avancée majeure dans le traitement de la démence associée à cette maladie. Toutefois, il est crucial de poursuivre les recherches pour confirmer ces résultats préliminaires et comprendre pleinement les mécanismes d’action du PNA5 sur le cerveau humain. Ces travaux illustrent l’importance de la recherche médicale pour améliorer la qualité de vie des patients atteints de maladies neurodégénératives.

Ces résultats sont prometteurs, mais l’efficacité et la sécurité du PNA5 doivent encore être démontrées chez l’homme. Il reste encore beaucoup à comprendre sur l’impact du PNA5 sur les cellules de notre propre cerveau. De plus, bien que certains symptômes invalidants de la maladie de Parkinson puissent être bien gérés avec les soins appropriés, il n’existe à ce jour aucun traitement pour l’aspect démence de la maladie.

« Avec le PNA5, nous ciblons les symptômes cognitifs mais, en particulier, nous tentons d’empêcher une dégénérescence supplémentaire » , explique la neurobiologiste Kelsey Bernard. Le traitement a amélioré la mémoire de reconnaissance et la mémoire de travail spatiale chez les souris, et a également ralenti la perte de cellules cérébrales dans leur hippocampe.

Des chercheurs de l’Université de l’Arizona ont testé un médicament bloquant un récepteur clé associé à la pression artérielle, le peptide PNA5, sur des souris présentant des symptômes similaires à ceux de la maladie de Parkinson. Ce peptide, produit en laboratoire à partir de l’hormone vasoconstrictrice angiotensine, est un choix médicamenteux attrayant en raison de son affinité pour sa cible et sa capacité à être décomposé sans danger dans l’organisme.

La maladie de Parkinson est généralement associée à une détérioration des capacités motrices, comme la lenteur, la rigidité et les tremblements. Pourtant, cette condition neurodégénérative affecte également d’autres fonctions du système nerveux, entraînant des troubles de l’humeur et une dégradation cognitive.

