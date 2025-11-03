La bouche sèche : ce qu’en disent les dentistes, ses signes et comment la traiter

Les professionnels dentaires tirent la sonnette d’alarme sur la sécheresse buccale, un problème souvent sous-estimé. Comprendre ses causes, reconnaître les signes avant-coureurs et s’informer sur les solutions possibles est essentiel pour préserver sa santé bucco-dentaire.

Tl;dr La bouche sèche touche près d’1 adulte sur 5.

Médicaments et traitements médicaux en sont les causes principales.

Des solutions existent : hygiène, produits adaptés, consultation dentaire.

Un phénomène plus courant qu’on ne l’imagine

L’impression persistante d’avoir la gorge sèche ou de manquer de salive n’est pas toujours liée à un simple manque d’eau. Ce trouble, connu sous le nom de xerostomie, concerne en réalité bien davantage de personnes qu’on ne le croit. Selon la Cleveland Clinic, environ un adulte sur cinq souffre de cette affection – une prévalence que la communauté des spécialistes juge nettement sous-estimée. Comme le souligne le dentiste Kourosh Maddahi, interrogé par NBC Select, nombre de patients confondent encore la sécheresse buccale avec une déshydratation passagère. Pourtant, lorsque cette gêne persiste sans explication évidente, elle peut menacer durablement l’équilibre bucco-dentaire.

Des causes multiples, souvent insoupçonnées

Les origines de la bouche sèche sont variées. En premier lieu figurent certains médicaments largement prescrits. D’après une étude publiée par le Journal of the American Geriatrics Society, des traitements comme les antidépresseurs, psycholeptiques ou médicaments urologiques provoquent fréquemment ce trouble chez l’adulte. Les chimiothérapies et radiothérapies ciblant la tête et le cou affectent aussi directement les glandes salivaires. À cela s’ajoutent des facteurs de mode de vie : consommation régulière de tabac ou de cannabis, par exemple. Ces différents éléments ont tous pour point commun d’altérer la production ou la composition de la salive.

Des symptômes qui doivent alerter

Identifier précocement la xerostomie permet d’en limiter les conséquences parfois lourdes : caries accélérées, mauvaise haleine persistante ou encore troubles du goût. Selon l’American Dental Association, plusieurs signes doivent inciter à consulter :

Sensation de brûlure dans la bouche ou la gorge

Difficulté à mâcher, avaler ou parler normalement

Lèvres fendillées, plaies dans la bouche, haleine incommodante

Il est préférable de ne pas négliger ces symptômes, surtout s’ils se prolongent.

Quels remèdes pour retrouver du confort ?

Le recours à un professionnel reste l’étape incontournable pour évaluer la gravité du problème et envisager une prise en charge adaptée. Bien souvent, l’usage ponctuel de produits disponibles sans ordonnance — tels que bains de bouche spécifiques, gels hydratants ou chewing-gums stimulants — apporte un soulagement appréciable. Parfois, des ajustements plus profonds du mode de vie s’imposent : limiter certaines boissons irritantes ou adapter ses habitudes alimentaires peuvent aussi faire une vraie différence sur le long terme.