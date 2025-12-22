La santé bucco-dentaire, un enjeu cardiaque : la maladie des gencives augmente les risques pour le cœur

Des recherches récentes mettent en évidence une association entre la santé bucco-dentaire et le risque de maladies cardiovasculaires, soulignant que les problèmes de gencives pourraient jouer un rôle dans l’apparition ou l’aggravation de troubles cardiaques.

Tl;dr La santé des gencives influence le risque cardiaque.

Bactéries buccales liées à l’inflammation et aux maladies vasculaires.

L’hygiène orale précoce diminue le risque d’ASCVD.

Une connexion inattendue entre gencives et cœur

L’idée selon laquelle la santé de la bouche influence celle du cœur s’affine à la lumière des travaux récents menés par le comité de prévention des maladies cardiovasculaires de l’American Heart Association. Leur dernier rapport, nourri par une décennie d’avancées scientifiques, revisite et renforce leur prise de position formulée en 2012 : il existe bel et bien une association robuste entre la maladie parodontale et l’athérosclérose cardiovasculaire (ASCVD), première cause de mortalité dans le monde.

L’inflammation chronique, fil conducteur suspecté

En s’appuyant sur des analyses génétiques, essais cliniques et expériences en laboratoire, les chercheurs ont tenté de décrypter les raisons profondes de ce lien. Un mécanisme fait consensus : les bactéries issues de gencives malmenées peuvent franchir la barrière buccale et pénétrer dans l’organisme. Résultat, une inflammation chronique se mettrait en place, attaquant progressivement les vaisseaux sanguins. Pour reprendre les mots du pédiatre cardiologue Andrew Tran, « Votre bouche et votre cœur sont connectés… Gum disease and poor oral hygiene can allow bacteria to enter the bloodstream, causing inflammation that may damage blood vessels and increase the risk of heart disease. »

Données convaincantes dès l’enfance

Parmi les recherches analysées, certaines ont suivi les participants depuis l’enfance. De quoi suggérer que prendre soin de ses dents dès le plus jeune âge pourrait offrir une protection durable contre les soucis cardiaques à l’âge adulte. Les scientifiques insistent d’ailleurs : traiter la maladie parodontale aurait déjà prouvé son efficacité sur plusieurs marqueurs intermédiaires clés – pression artérielle, taux de cholestérol HDL ou encore niveaux d’inflammation –, autant d’indicateurs connus pour accroître le risque cardiovasculaire.

Pour y voir plus clair, le panel appelle désormais à mener des études plus longues et précises. Objectif : évaluer si un traitement intensif des affections gingivales pourrait véritablement réduire l’incidence de l’ASCVD. Une étape essentielle pour clarifier si cette association relève d’une simple corrélation ou traduit un véritable lien de cause à effet.

L’hygiène buccale, enjeu global de santé publique

Bien sûr, préserver sa bouche ne se résume pas à éviter les caries ou quelques séances désagréables chez le dentiste. Les bénéfices s’étendent bien au-delà : certaines études ont même établi des passerelles avec le diabète ou certains cancers. Alors que chacun cherche une bonne raison supplémentaire d’adopter brosse à dents et fil dentaire au quotidien, gardons en tête cette phrase pleine de bon sens signée Tran : « Brushing, flossing, and regular dental checkups aren’t just about a healthy smile – they’re an important part of protecting your heart. »