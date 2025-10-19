Café ou thé vert : quelle boisson stimule le cerveau et prévient Alzheimer ?

Café ou thé vert ? Ces deux boissons populaires suscitent l’intérêt des chercheurs pour leurs effets sur les capacités cognitives et la prévention de la maladie d’Alzheimer. Tour d’horizon des avantages potentiels de ces alliés du cerveau.

Tl;dr Café : stimulation cérébrale accrue grâce à la caféine.

Thé vert : énergie plus douce, bénéfices apaisants.

Les deux soutiennent la santé cognitive différemment.

Café et thé vert : deux alliés pour le cerveau

Lorsqu’il s’agit de préserver la santé cérébrale, le choix entre une tasse de café ou de thé vert divise depuis longtemps. Certains ne jurent que par l’arôme intense du café pour démarrer la journée, d’autres préfèrent l’énergie plus délicate du thé vert, souvent associé à une sensation de calme. Mais qu’en disent réellement les spécialistes ? Le neuroscientifique Dr. Robert Lowe apporte un éclairage intéressant sur ces deux boissons plébiscitées.

Les bienfaits avérés du café

On l’ignore parfois, mais le café, bien au-delà de son rôle de rituel matinal, s’avère être un véritable atout pour la concentration. Il doit beaucoup à sa richesse en caféine, un stimulant reconnu pour booster la vigilance et prolonger la capacité d’attention. Selon une publication relayée par PubMed Central, consommer régulièrement du café pourrait même diminuer jusqu’à 65 % les risques de développer la maladie d’Alzheimer et abaisser de près de 29 % ceux liés à Parkinson. Cela s’explique en partie par ses plus de mille composés bioactifs – polyphénols, antioxydants et trigonelline notamment – qui confèrent au café des propriétés neuroprotectrices et anti-inflammatoires.

Toutefois, il convient de rester vigilant : cette boisson populaire peut gêner l’absorption du fer ou encore interférer avec certains médicaments comme ceux prescrits contre l’ostéoporose.

Le thé vert : douceur et protection cognitive

De son côté, le thé vert se distingue par une approche plus nuancée. Sa teneur en L-théanine, un acide aminé unique, favorise une forme d’énergie stable et sereine tout en limitant l’agitation parfois provoquée par la caféine seule. Une étude longitudinale japonaise menée auprès de personnes âgées a souligné qu’une consommation modérée (deux à trois tasses quotidiennes) réduisait significativement le risque de déclin cognitif – une baisse estimée à 44 %. Cependant, cet effet n’a pas été observé chez les plus jeunes participants et au-delà de trois tasses par jour, les bénéfices ne progressaient pas.

Café ou thé vert : question d’équilibre… et de goût

Alors, lequel choisir ? Pour résumer simplement :

Café : effet stimulant immédiat ;

Thé vert : énergie douce et durable ;

Les deux protègent le cerveau par des mécanismes complémentaires.

Selon Dr. Lowe, privilégier un café biologique, préparé avec une eau filtrée, limite l’exposition aux pesticides. Côté thé vert, il recommande aussi la modération pour éviter toute surcharge inutile.

Chacun trouvera dans ces boissons un soutien adapté à ses besoins et à ses envies du moment… L’essentiel restant finalement d’apprécier chaque gorgée !