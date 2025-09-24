L’eau “chargée” : la tendance virale qui promet énergie et fin des envies de sucre

Sur les réseaux sociaux, une nouvelle tendance baptisée « eau chargée » promet un regain d’énergie et une diminution des envies de sucre. Cette pratique, qui suscite curiosité et débats, interpelle de nombreux internautes en quête de bien-être.

Tl;dr L’« eau chargée » séduit pour réhydrater avec saveur.

Bienfaits discutables hors activité physique intense.

Recettes maison simples : fruits, herbes, eau filtrée.

La tendance « eau chargée » : entre mode et santé

Depuis quelque temps, une nouvelle boisson fait fureur sur les réseaux sociaux : l’« eau chargée ». À mi-chemin entre l’eau aromatisée et la potion bien-être, elle promet à la fois saveur et énergie. Difficile de passer à côté de cette vague qui inonde nos fils d’actualité, portée par des vidéos colorées et des promesses de vitalité.

L’hydratation en question : une nécessité sous-estimée

Il n’est plus à prouver que l’eau joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement du corps humain : elle constitue la base même de nos cellules, régule notre température interne et lubrifie nos articulations. Pourtant, la déshydratation demeure fréquente, en particulier chez les adultes âgés aux États-Unis où elle touche jusqu’à 28 % d’entre eux. Pour y remédier, les experts recommandent généralement de consommer environ une demi-once d’eau par livre de poids corporel chaque jour – davantage encore pour les personnes actives. Mais alors que l’eau pure semble parfois monotone, beaucoup se tournent aujourd’hui vers des alternatives plus gourmandes : eaux pétillantes, parfumées ou encore « chargée ».

Derrière le phénomène : promesse ou mirage ?

La recette de cette eau « chargée » varie, mais repose souvent sur une base d’eau – plate ou pétillante – agrémentée d’eau de coco, de poudres d’électrolytes, de sodas prébiotiques et de morceaux de fruits frais. Selon la diététicienne Fiorella DiCarlo, interrogée par le New York Post, « la déshydratation peut causer fatigue, ralentir le métabolisme et accroître les envies de sucre, facteurs favorisant la prise de poids ». Elle reconnaît cependant que ces boissons peuvent inciter à boire davantage grâce à leur goût agréable et qu’elles apportent moins de sucre et d’additifs artificiels que nombre d’alternatives industrielles. Surtout après l’exercice physique intense, les électrolytes ajoutés aident à reconstituer les minéraux perdus dans la sueur.

Cependant – nuance essentielle –, pour ceux qui ne pratiquent pas une activité physique soutenue, ces mélanges peuvent s’avérer superflus voire nocifs. Une consommation excessive d’électrolytes, notamment via certains mélanges riches en sodium, risque d’entraîner hypertension ou troubles rénaux. Pour l’experte interrogée, il vaut mieux alors miser sur une alimentation équilibrée riche en potassium ou calcium (épinards, bananes, produits laitiers…).

Préparer son eau chargée maison

Pour ceux tentés par l’expérience maison sans excès ni artifices industriels, rien de plus simple : il suffit d’un pichet d’eau filtrée (ou thé vert décaféiné), quelques fruits frais riches en électrolytes – comme pastèque ou agrumes –, quelques feuilles de menthe puis laisser infuser au frais durant deux heures minimum avant filtration. La diététicienne recommande notamment une version ananas-coco avec 1 litre d’eau distillée, morceaux d’ananas (source précieuse de bromélaïne) et deux tasses d’eau de coco.

Attrayante pour varier les plaisirs hydriques, mais inutilement sophistiquée pour qui privilégie déjà une alimentation variée… Reste l’essentiel : savourer tout simplement l’acte de s’hydrater.