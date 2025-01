Optez pour ces boissons saines, échappez aux dangers des boissons sucrées

Les boissons sucrées peuvent être mortelles : découvrez ces alternatives saines pour vous désaltérer sans risquer votre santé.

Tl;dr Les boissons sucrées provoquent des maladies cardiovasculaires et du diabète.

Les boissons sucrées sont liées à la prise de poids et à une mauvaise santé.

Il existe des alternatives plus saines aux boissons sucrées.

L’impact dévastateur des boissons sucrées

Commencer sa journée par une note sucrée peut sembler une bonne idée, mais une étude publiée dans Nature Medicine le 6 janvier 2025 invite à la prudence. Selon cette recherche, les boissons sucrées seraient responsables de plus de 330 000 décès chaque année, conséquences de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2.

Qu’est-ce qu’une boisson sucrée ?

L’appellation « boisson sucrée » désigne les boissons contenant du sucre ajouté, souvent qualifiées de « bonbons liquides« . Cette catégorie comprend aussi bien les boissons aux fruits emballées que les sodas, bourrés de sucre. Il est important de noter que les sucres naturellement présents dans les fruits ou le lait ne sont pas considérés comme des sucres ajoutés.

Les conséquences néfastes des boissons sucrées

Ces boissons sucrées sont directement liées à la prise de poids et à une augmentation du risque de mortalité cardiovasculaire. De plus, elles favorisent le développement de comportements malsains comme le tabagisme, la sédentarité et une alimentation déséquilibrée. En effet, selon les Centers for Disease Control and Prevention, la consommation de boissons sucrées est associée à une consommation excessive de restauration rapide et à une faible consommation de fruits.

Les boissons sucrées sont aussi responsables de nombreux problèmes de santé :

Prise de poids et obésité

Érosion et décomposition dentaire

Maladies cardiaques

Diabète de type 2

Risque accru de maladies rénales, de maladies du foie non alcooliques, de goutte et de syndrome métabolique.

Les alternatives saines

Il existe pourtant de nombreuses alternatives plus saines. Au lieu de consommer des boissons sucrées, optez pour de l’eau plate, de l’eau aromatisée avec des tranches de fruits, du thé non sucré (vert, noir ou aux herbes), de l’eau pétillante, du café noir, de l’eau de coco, ou du jus de fruit 100% pur jus en quantité modérée. L’essentiel est de privilégier les boissons sans sucre ajouté où la douceur est naturelle.

Voici quelques exemples de boissons que vous pouvez consommer à la place des boissons sucrées. Parmi les boissons chaudes, on retrouve le chai épicé, le café décaféiné avec une goutte d’extrait de vanille ou encore le thé noir aux épices et à l’orange. Parmi les boissons froides, on retrouve le café glacé avec du lait d’amande non sucré à la vanille, de l’eau infusée avec du citron frais et des fraises tranchées ou encore du thé vert glacé non sucré infusé à la menthe fraîche.

Quelques conseils à retenir :

Privilégiez toujours l’eau comme option la plus saine.

Si vous voulez du jus, diluez-le avec de l’eau et consommez-le en petites quantités.

Considérez l’eau de coco : une option naturellement sucrée avec des électrolytes, bonne pour la réhydratation après l’exercice.

