Découvrez comment se débarrasser définitivement de l’addiction au sucre !

Selon cet endocrinologue, modifier cette habitude est à la fois nécessaire et suffisant pour améliorer la situation. Vous demandez-vous quelle habitude il suggère de changer ?

Tl;dr L’excès de sucre favorise le surpoids et les maladies cardiovasculaires.

Les envies de sucre sont souvent liées à une alimentation trop riche en sucre.

Il est conseillé de retarder l’absorption de sucre dans la journée.

Les envies de sucre peuvent être liées à un état émotionnel et peuvent être gérées par des techniques de gestion du stress.

Le sucre, un doux poison

L’endocrinologue-nutritionniste Dr Pierre Nys sonne l’alarme dans son livre « L’alimentation Glucose Control« : la consommation excessive de sucre est un véritable fléau pour notre santé. En effet, un verre de soda par-ci, un biscuit par-là, et nos habitudes sucrées quotidiennes deviennent rapidement une addiction. Ces excès de sucre favorisent directement les risques de surpoids, d’obésité et de maladies cardiovasculaires.

Comprendre nos envies de sucre

Ces pulsions pour le sucre, souvent considérées comme des « fringales », ne sont pas là par hasard. « Mais elle n’est pas là par hasard, c’est vous qui l’avez probablement appelée en quelque sorte, » affirme le Dr Nys. En effet, ces envies de sucre sont souvent le résultat d’une alimentation trop riche en sucre ou en aliments à index glycémique élevé. Notons par exemple le pain blanc, le café sucré ou encore les jus d’orange. Ces aliments provoquent un pic de glycémie qui entraîne par la suite une chute brutale, instaurant ainsi un cycle infernal où le sucre appelle le sucre.

Changer nos habitudes pour une meilleure santé

« Il faut (et il suffit de) changer cela pour que tout aille mieux« , préconise l’expert en nutrition. Il suggère donc de retarder au maximum l’absorption de sucres dans la journée, avec une alimentation moins sucrée le matin. À la place, misez sur des aliments salés tels que l’avocat, le bacon, les œufs, le fromage affiné, le jambon, le saumon fumé… Et si vous tenez à rester dans le « sucré », optez pour du muesli sans sucre ajouté ou du pain à la mie marron avec du beurre et un voile de cacao non sucré.

Emotions et sucre, un lien à ne pas négliger

Enfin, il est important de noter que les envies de sucre peuvent aussi survenir « en raison d’émotions débordantes qui vous submergent et qui creusent un énorme creux dans votre estomac« . Dans ce cas, des techniques de gestion du stress peuvent s’avérer utiles pour calmer ces envies.