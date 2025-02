L’effet sur votre corps d’une pause de sucre de deux semaines, selon un expert

L’excès de sucre n’est pas sans conséquences pour notre santé. Il est associé à l’ hypertension artérielle, à l’inflammation et à une mauvaise santé cardiaque. Selon l’American Heart Association, la limite de sucre ajouté ne devrait pas dépasser 6% des calories quotidiennes, soit environ 25 grammes par jour pour les femmes et 36 grammes par jour pour les hommes.

Parmi les transformations remarquables, l’aspect de votre visage pourrait changer : “Votre visage passera probablement d’une forme arrondie à une forme plus naturelle”, révèle le médecin. De plus, les poches sous les yeux, souvent dues à la rétention d’eau, pourraient également diminuer.

Dr. Sethi relate dans une publication Instagram comment ses patients ont connu de véritables transformations après avoir banni le sucre de leur alimentation : “Après seulement 14 jours, leur foie et leur intestin montrent une amélioration significative.”

