Les aliments ultra-transformés pourraient discrètement nuire à votre concentration mentale

Des recherches récentes suggèrent que la consommation d’aliments ultra-transformés pourrait nuire à nos capacités de concentration. Ces produits, omniprésents dans notre alimentation moderne, soulèvent des inquiétudes quant à leurs effets sur la santé cérébrale.

Tl;dr Aliments ultra-transformés liés à un risque accru de démence.

Impact négatif sur l’attention observé chez adultes australiens.

L’effet dépasse la simple question de carences nutritionnelles.

L’ombre des aliments ultra-transformés sur le cerveau

Alors que notre alimentation moderne fait la part belle aux produits industriels, une étude australienne vient jeter une lumière nouvelle sur leurs conséquences pour la santé cognitive. Publiée dans la revue Alzheimer’s and Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, cette recherche menée auprès de plus de 2 000 Australiens âgés de 40 à 70 ans, tous exempts de diagnostic préalable de démence, met en évidence un lien préoccupant : plus la part d’aliments ultra-transformés augmente dans l’assiette, plus les performances cognitives – notamment l’attention – semblent pâtir.

Les chiffres qui inquiètent

Chez ces participants, issus majoritairement de milieux blancs et féminins selon la chercheuse principale Barbara Cardoso (Monash University), l’apport énergétique quotidien en produits ultra-transformés frôlait les 41 %. Un pourcentage qui grimpait chez les plus jeunes et les hommes. Les chercheurs ont constaté qu’« ajouter un paquet standard de chips à son régime équivaut déjà à une hausse notable du risque » », explique Cardoso. Plus concrètement, chaque augmentation de 10 % d’aliments ultra-transformés s’accompagnait :

D’une baisse mesurable des capacités d’attention (–0,05 point).

D’un score de risque de démence majoré (+0,24 point).

Toutefois, aucun lien n’a été trouvé avec les scores de mémoire.

Derrière la transformation industrielle : explications et nuances

Ce constat statistique ne suffit pas à affirmer une relation causale. D’ailleurs, l’équipe souligne que plusieurs facteurs pourraient brouiller les pistes : niveau d’éducation inférieur, obésité ou faible adhésion au régime méditerranéen étaient, eux aussi, corrélés à une consommation accrue d’aliments industriels. Or, même adopter une alimentation réputée saine ne semble guère compenser l’influence néfaste des aliments ultra-transformés s’ils restent présents.

Les mécanismes invoqués ? Selon Cardoso, « la transformation industrielle altère profondément la structure naturelle des aliments et introduit additifs ou substances chimiques potentiellement nocives » ». Ces composants pourraient donc agir indépendamment des simples carences nutritionnelles traditionnellement pointées du doigt.

Pistes ouvertes… et prudence conseillée

Si certaines explications avancent le rôle des additifs alimentaires, d’autres théories évoquent aussi le lien entre ces produits et des pathologies métaboliques comme le diabète ou l’hypertension – elles-mêmes défavorables au cerveau. Sans oublier que le contexte social ou géographique pèse aussi lourdement sur le contenu des assiettes.

Si cette étude ouvre la voie à des recherches futures pour démêler causes et effets avec plus de précision, elle invite déjà à repenser nos habitudes : remplacer le hot-dog par un sandwich au pain complet pourrait être un premier pas vers la préservation du capital cognitif.